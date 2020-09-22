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Kazazede yedi saat arabasında mahsur kaldı

Güney Kıbrıs’ta trafik kazası yapan 22 yaşındaki bir şahıs, kazadan yedi saat sonra şans eseri aracının içinde bulunarak hastaneye kaldırıldı.

22 Eylül 2020 Salı 12:06
Kazazede yedi saat arabasında mahsur kaldı
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Güney Kıbrıs’ta trafik kazası yapan 22 yaşındaki bir şahıs, kazadan yedi saat sonra şans eseri aracının içinde bulunarak hastaneye kaldırıldı.
Politis gazetesi, Larnaka’ya bağlı “Artemidos” köyü yakınlarında Pazar sabah 05:00 sularında trafik kazası geçiren 22 yaşındaki bir gencin, kazadan 7 saat sonra tespit edilerek kurtarıldığını yazdı.
Habere göre, bilinmeyen bir sebepten ötürü yoldan çıkan araç 2 buçuk metrelik hendeğe düştü. Yakınlarda bir evde ikamet eden bir kişinin öğlen 12.00 sularında aracı gördüğü ve itfaiye ekiplerinin genci araçtan çıkardığını belirten gazete, hastaneye kaldırılan gencin solunum cihazına bağlı olduğu bilgisini aktardı.

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Son Güncelleme: 22.09.2020 12:49
Anahtar Kelimeler:
Trafik Kaza
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