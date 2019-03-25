Kaynakköy’deki Panayia Apsinthiotissa Manastırı…

GEZİ ALANI, PARK, RESTORAN, SUNİ GÖL, AMFİ TİYATRO GİBİ “MÜDAHALELER” RUM ESKİ ESERLER DAİRESİ’Nİ “AYAĞA KALDIRDI”

Lefkoşa, 25 Mart 19 (.): Kaynakköy’de, çevresinde gezi alanı, çocuk parkı, restoran, suni göl, amfi tiyatro gibi “müdahalelerde” bulunularak ve bazı binaları restore edilerek “Panayia Apsinthiotissa Manastırı” alanının değiştirildiği, bu durumun Rum Eski Eserler Dairesi’ni “ayağa kaldırdığı” öne sürüldü.

Politis haberi, “Eski Eserler Dairesi Ayakta… Komite’den İnceleme… Singhari’deki Panayia Apsinthiotissa Manastırında Büyük Ölçekli Müdahale” başlığıyla aktardı.

Habere göre Ekologlar Başkanı Yorgos Perdikis’in, “Singhari”deki (Kaynakköy) mimarî açıdan tek örnek diye nitelediği manastırın, çevresinde yapılan çalışmalarla bölgenin formunun değiştirildiğinden şikayet etmesi üzerine Taşımacılık Bakanı, meclise gönderdiği “gizli” mektupla cevap verdi.

“Müdahalelerden” Eski Eserler Dairesi’nin haberdar olduğuna ve halen, gerekli eylemlerde bulunması için Dışişleri Bakanlığı’na başvurduğuna işaret edilen cevap mektubunda, “çok önemli bir tarihi eser olan manastırın çevresine konumlandırılan ‘uygunsuz yapıların’ ve manastır yıkıntıların çok yakınından geçen patikalar oluşturulmasının morfolojisini ve statiğini etkilediği” görüşüne yer verildi.

Mektupta Rum Eski Eserler Dairesi’nin halen iki toplumlu Kültürel Miras Komitesi ile temasa geçtiği belirtilerek Komite’nin, manastırın restorasyon çalışmalarını üstlenmek üzere gerekli incelemeleri başlattığı da kaydedildi.

(ŞA/GÜL)