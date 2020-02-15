Kayıplar Arasında Yer Alan Kişiden Emlak Vergisi Aldılar

Lefkoşa, 15 Şubat 20 : Kayıplar listesinde yer alan bir kişiye Rum yerel idaresi tarafından emlak vergisi ihbarnamesi gönderildiği ve vergisi faiziyle birlikte ödemesinin talep edildiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, 1974 yılında “Mila Milya” (Haspolat) bölgesinde gerçekleşen çatışmalara katılan ve o günden beridir kayıplar listesinde yer alan 24 yaşındaki bir kişiden, biri ara bölgede diğeri ise başka bir yerde olan iki arazisi için emlak vergisi talep edildiğini yazdı.

Gazete, söz konusu kişinin akrabalarının gazeteyle temasa geçerek, hali hazırda ara bölgede olan ve Rum Tapu Dairesi’ne göre hiçbir değeri olmayan bir arazi ve yine değeri 12 bin 500 Euro’dan az olduğu için vergiye tabi olmayan bir başka arazi için söz konusu kayıp kişiden vergi talep edildiğini dile getirdiklerini yazdı.



Kaybın ailesi, yıllardır kayıp olan bir kişinin nasıl vergi ödemesinin beklendiği sorusunu dile getirirken, çok düşük bir miktar olan vergiyi ödediklerini ancak kayıplar arasında olan bir kişiden vergi talep edilmesini kabullenemediklerini vurguladılar.Gazete, vergi talebinde bulunan yerel belediye başkanının ise açıklamasında, belediye hudutları içerisindeki tüm taşınmazların Tapu Dairesince dikkate alındığını ve ne yazık ki istenmeyen bazı durumların ortaya çıktığını belirterek, paranın iadesi konusunu belediye meclisinde gündeme getireceğini vurguladığını aktardı.(SB/ÖK)