banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
120151
ALTIN
308.107
DOLAR
6.0428
STERLİN
7.8982
EURO
6.5497
Sayın Günsel’in en büyük sınavı
Sayın Günsel’in en büyük sınavı
Ankara sokağı
Ankara sokağı
Akıncı’yı böyle mi cezalandıracaksınız!
Akıncı’yı böyle mi cezalandıracaksınız!
Türkiye’yi sevmeyenleri Rum seviyor mu?
Türkiye’yi sevmeyenleri Rum seviyor mu?

Kayıplar Arasında Yer Alan Kişiden Emlak Vergisi Aldılar

Lefkoşa, 15 Şubat 20 : Kayıplar listesinde yer alan bir kişiye Rum yerel idaresi tarafından emlak vergisi ihbarnamesi gönderildiği ve vergisi faiziyle birlikte ödemesinin talep edildiği bildirildi.

Kayıplar Arasında Yer Alan Kişiden Emlak Vergisi Aldılar

Lefkoşa, 15 Şubat 20 : Kayıplar listesinde yer alan bir kişiye Rum yerel idaresi tarafından emlak vergisi ihbarnamesi gönderildiği ve vergisi faiziyle birlikte ödemesinin talep edildiği bildirildi.

15 Şubat 2020 Cumartesi 11:04
Kayıplar Arasında Yer Alan Kişiden Emlak Vergisi Aldılar

Lefkoşa, 15 Şubat 20 : Kayıplar listesinde yer alan bir kişiye Rum yerel idaresi tarafından emlak vergisi ihbarnamesi gönderildiği ve vergisi faiziyle birlikte ödemesinin talep edildiği bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, 1974 yılında “Mila Milya” (Haspolat) bölgesinde gerçekleşen çatışmalara katılan ve o günden beridir kayıplar listesinde yer alan 24 yaşındaki bir kişiden, biri ara bölgede diğeri ise başka bir yerde olan iki arazisi için emlak vergisi talep edildiğini yazdı.
Gazete, söz konusu kişinin akrabalarının gazeteyle temasa geçerek, hali hazırda ara bölgede olan ve Rum Tapu Dairesi’ne göre hiçbir değeri olmayan bir arazi ve yine değeri 12 bin 500 Euro’dan az olduğu için vergiye tabi olmayan bir başka arazi için söz konusu kayıp kişiden vergi talep edildiğini dile getirdiklerini yazdı.

banner317
Kaybın ailesi, yıllardır kayıp olan bir kişinin nasıl vergi ödemesinin beklendiği sorusunu dile getirirken, çok düşük bir miktar olan vergiyi ödediklerini ancak kayıplar arasında olan bir kişiden vergi talep edilmesini kabullenemediklerini vurguladılar.
Gazete, vergi talebinde bulunan yerel belediye başkanının ise açıklamasında, belediye hudutları içerisindeki tüm taşınmazların Tapu Dairesince dikkate alındığını ve ne yazık ki istenmeyen bazı durumların ortaya çıktığını belirterek, paranın iadesi konusunu belediye meclisinde gündeme getireceğini vurguladığını aktardı.
(SB/ÖK)    
 

banner335
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sürpriz yumurtadan uyuşturucu çıktı
Sürpriz yumurtadan uyuşturucu çıktı
Güney Kıbrıs İle Yunanistan Arasında Deniz Taşımacılığının Yeniden Başlaması Çalışmaları Sürüyor
Güney Kıbrıs İle Yunanistan Arasında Deniz Taşımacılığının Yeniden Başlaması Çalışmaları Sürüyor
Yılda 43 Yeni Çocuk Kanseri Vakası…
Yılda 43 Yeni Çocuk Kanseri Vakası…
Kurşun zehirlenmesinden ölen flamingoların sayısı 77
Kurşun zehirlenmesinden ölen flamingoların sayısı 77
Akel, Ekonomik Politika Forumu Düzenledi
Akel, Ekonomik Politika Forumu Düzenledi
Gazimağusa’da bir kişiye ait kalıntılar bulundu
Gazimağusa’da bir kişiye ait kalıntılar bulundu
Hellim Üretimindeki Küçükbaş Hayvan Sütü Oranı Ele Alındı
Hellim Üretimindeki Küçükbaş Hayvan Sütü Oranı Ele Alındı
Edek’de Sular Durulmuyor
Edek’de Sular Durulmuyor
Yuvarlak Masa Toplantısının Yankıları Sürüyor
Yuvarlak Masa Toplantısının Yankıları Sürüyor
Mogherını Ve Erıksen 21 Şubat’ta Rum Tarafında Olacak
Mogherını Ve Erıksen 21 Şubat’ta Rum Tarafında Olacak

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim