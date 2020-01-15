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Kayıplar konusunda toplantı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, dün, kayıplarla ilgili örgütlerin temsilcileriyle bir araya gelerek, Türkiye’nin kayıplar konusunda işbirliği yapması konusunda ikna edilmesi için uluslararası, siyasi ve diplomatik çabaların yoğunlaştırılması konusu üzerinde durduğu belirtildi.

Kayıplar konusunda toplantı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, dün, kayıplarla ilgili örgütlerin temsilcileriyle bir araya gelerek, Türkiye’nin kayıplar konusunda işbirliği yapması konusunda ikna edilmesi için uluslararası, siyasi ve diplomatik çabaların yoğunlaştırılması konusu üzerinde durduğu belirtildi.

15 Ocak 2020 Çarşamba 10:08
Kayıplar konusunda toplantı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, dün, kayıplarla ilgili örgütlerin temsilcileriyle bir araya gelerek, Türkiye’nin kayıplar konusunda işbirliği yapması konusunda ikna edilmesi için uluslararası, siyasi ve diplomatik çabaların yoğunlaştırılması konusu üzerinde durduğu belirtildi.

Haravgi gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile kayıplarla ilgili örgütler arasında gerçekleştirilen dünkü görüşmede, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ve Rum Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu’nun da yer aldığını yazdı.

Habere göre Fotiu, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Anastasiadis ve hükümetin kayıplarla ilgili büyük konuya ilgi göstermeye devam ettiğini söyledi.

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Fotiu, gerçekleştirilen görüşmede Rum Kayıp Yakınları Komitesi üyeleriyle, bugüne kadar olan durumu değerlendirme, birkaç ay önce Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan eylem planının ne kadar etkili olup olmadığını görme fırsatını bulduklarını ifade etti.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, tüm güçleriyle siyasi düzeydeki çabalarına devam etmeleri konusunda kendilerine talimat verdiğini ifade eden Fotiu, son yıllardaki sonuçların kötü olduğunu, bunun da Türkiye’nin işbirliği yapmayı ret etmesinden kaynaklandığını iddia etti.

Fotiu, Türkiye’nin kayıplar konusunda işbirliği yapması konusunda ikna edilmesi için uluslararası, siyasi ve diplomatik düzeydeki çabaların yoğunlaştırılacağını da söyledi.

Rum Kayıp Yakınları Komitesi Başkanı Nikos Sergidis ise yaptığı açıklamada, Hristodulidis ve Fotiu’nun da yer aldığı görüşmede, kayıplarla ilgili bugünkü durumu Anastasiadis ile değerlendirme fırsatı bulduklarını belirtti.

Son Güncelleme: 15.01.2020 13:15
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Kayıplar
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