“kayıp Tutanak” Tartışması Gündemdeki Yerini Koruyor

PRODROMU: “KAYIP TUTANAĞI ARAMA VE ÇABAYA İVME KATMA SORUMLULUĞU BM’NİN”

AKEL: “ANASTASİADİS’İN BM İLE ÇATIŞMASINDAN KIBRIS İÇİN İYİ BİR ŞEY ÇIKMAYACAK”



Lefkoşa, 15 Şubat 19 (.): Rum Yönetimi’nin varlığında ısrar ettiği ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastaiadis’in Genel Sekreter’in Kıbrıs geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’tan arayıp bulmasını istediği “4 Temmuz 2017 tutanakları” gündemdeki yerini koruyor.

Rum Sözcü Prodromos Prodromu’nun, Guterres Çerçevesi için dün yaptığı, “referans şartlarının oluşturulması açısından çok önemli” nitelemesini; Fileleftheros “BM’nin niyeti açısından da test”, Haravgi ise “Anastasiadis’in kayıp itibarını düzeltme çabası” kanaatiyle Rum siyasi partilerinin dün açıkladıkları endişeleriyle birlikte okurlarına aktardı.

Fileleftheros “BM İçin De Niyet Testi… ‘Kayıp Tutanak’ Kıbrıs Sorununda Çabaların Gidişatını Da Gösterebilir… Lefkoşa Lute’un Araştırmasını Da Bekleyecek” başlık ve spotlarını attığı haberi, “4 Temmuz 2017 ‘kayıp tutanağı’ Kıbrıs sorununda prosedürün devamı çabalarını etkilemiyor ama BM’nin de niyeti açısından iyi bir testtir” yorumuyla aktardı.

“KAYIP TUTANAK…”

Gazete Rum tarafının “4 Temmuz 2017’de yapılmış izahat aracılığıyla şekillenen Guterres Çerçevesi dikkate alınmazsa referans şartlarında uzlaşı ihtimalinin azaldığı” görüşünde olduğunu ve bunu gerek doğrudan Jene Holl Lute’a gerek Anastaiadis’in çeşitli açıklamalarıyla kamuoyuna açıkça söylediğini yazdı, “Kısacası, Başkan Anastasiadis gerek doğrudan gerek dolaylı yoldan BM’ye, ‘kayıp tutanağı’ arama ve çabaya ivme katma sorumluluğunun kendisinde (BM) olduğunu açıkça ortaya koydu” dedi.

Habere göre Prodromu dün, Anastasiadis’in “gerekeni söylediğini” savunarak, “Guterres Çerçevesi referans şartlarının oluşturulması açısından çok önemlidir, Başkan bu çabayı harcıyor” ifadesini kullandı.

Gazete Prodromu’nun bu sözler ile Rum Yönetiminin tutumunu açıkça ortaya koyduğu, mesajları gönderdiği ve “prosedürün canlı tutulması ve ilerlemesi için gereğini yapmanın BM’ye kaldığı” mesajını verdiğini savundu.

Gazete Prodromu’ya atfen şunları yazdı: “Şu anda istenilen, Guterres Çerçevesi’nin güvenlik meselesinin de içinde bulunduğu 6 parametresinin de dahil olacağı referans şartlarının şekillendirilmesidir. Referans şartları Çerçeve’nin 6 parametresini içermelidir, aksi halde müzakereler baştan başlıyor anlamına gelir. Müzakerenin Kıbrıs sorununun nüvesi olan işgal, asker, müdahale hakları ve garantilerden başlayacağının da garantisi yok. Olgular nettir. Genel Sekreter 4 Haziran tarihli yazılı açıklama yaparak güvenlik konusunun Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümünde başlıca öneme sahip olduğu yönlendirmesi yapmıştır.”

“KAYIP İTİBAR….”

Haravgi “Şimdi Başkanlığın Nakaratı Değişiyor… Guterres’in 6 Parametresi Referans Şartlarının Parçası Olmalı” başlıklı haberini, “hükümet, sözcüsü aracılığıyla dün kendini, Başkan’ın, Jane Holl Lute’un aramakta olduğu var olmayan tutanak konusundaki kayıp itibarını düzeltme çabasına verdi” yorumuyla aktardı.

Aynı gazete AKEL’in dün parti sözcüsü Stefanos Stefanu aracılığıyla, Rum Yönetimi Başkanı Anastaiadis’in BM ile çatışmasından Güney Kıbrıs için iyi bir şey çıkmayacağı uyarısında bulunduğuna dikkat çekti.

Habere göre Stefanu, Anastasiadis’in 4 Temmuz 2017 tarihli tutanakların var olup olmadığı konusunda BM Genel Sekreterliği ile bir çatışma yoluna gittiğine dikkat çekerek, “bu çatışmadan Kıbrıs için, vermekte olduğumuz Kıbrıs sorununun çözümü mücadelesi için iyi bir şey çıkmaz” dedi, özetle şunları ekledi:

“4 Temmuz tutanaklarının var olup olmadığı tartışmasının çok bir önemi yok çünkü Başkan’ın tutanaklara atıf yaparak elde etmeye çalıştığı şeyleri Genel Sekreter gerek Crans Montana konferansı sırasında söyledi gerekse Crans Montana’daki kritik son gece yemeği sırasında tekrar etti. Dolayısıyla Başkan her türlü maksadını ve egosunu bir kenara bıraksın, müzakerelerin yeniden başlamasına odaklansın. Kıbrıs’ın çıkarına olan budur.”

Fileleftheros’a göre Vatandaşlar İttifakı adına konuşan Doros Hristodulidis, “4 temmuz tutanaklarının aranması tartışmalarının yeni bir kısır çatışmaya yol açmaması gerektiği” görüşünü ortaya koyarak şunları söyledi:

“Bizi daha çok endişelendirmesi gereken Akıncı’nın kurucu devletler ifadeleridir. Bu ifadeler federasyona ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin devamına değil, konfederasyona gönderme yapıyor. Gelişmeler böyle bir yaklaşıma geçtikten sonra Guterres Çerçevesinin hangisi olduğunun ne önemi olabilir?”

Ekologlar Başkanı Yorgos Perdikis ise, Anastasiadis’i “Bu aşamada hiçbir önemi ve değeri olmayan tutanak edebiyatından kurtulmaya” çağırdı.

Alithia haberi “Sözcü, Guterres Çerçevesi Konusunda: Referans Şartlarında Değerlendirilmesine Çalışıyoruz” başlığıyla aktardı.

(ŞA/HA)

