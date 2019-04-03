Kayıp Şahıslar Komitesi Rum Üyeliğine Geçici Atama Yapıldı

Lefkoşa, 3 Nisan 19 : Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslı Rum üyeliğine “geçici” olarak Nikos Theodosiu’yu atadı.

Rum haber kaynakları, Rum Yönetimi Başkanlığı’nın açıklamasına dayandırdığı haberlerinde, Theodosiu’nun Ekim 2015’ten beri Kayıp Şahıslar Komitesi Rum Üye Ofisi’nde görev yaptığını yazdı.

1994-2012 yılları arasında “Tüm Kıbrıs Kayıp Yakınları Örgütü” başkanlığını yürüten Theodosiu, 2012-2015 yılları arasında ise “Kayıp Yakınları Örgütü Bürosu Müdürü” görevini yürüttü.

Kayıp Şahıslar Komitesi Rum Üyesi olarak yıllardır görev yapan Nestoras Nestoros dün Rum Yönetimi Lideri Anastasiadis tarafından görevden alınmıştı.

TAK muhabirinin elde ettiği bilgiye göre, bir kayıp yakını olan Theodosiu'nun bu göreve atanması ve bu göreve geçici atama yapılması komitenin çalışma yönergesine aykırıdır.

(İY/FEZ)