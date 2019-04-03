Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Kıbrıslı Rum Üyesi Nestoros Görevinden Alındı

Lefkoşa, 3 Nisan 19 : Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK) Kıbrıslı Rum Üyesi Nestoras Nestoros görevinden alındı.

Politis gazetesi: “KŞK’daki Negatif Ortamın Bedelini Ödüyor – Nestoras Nestoros Görevden Alındı” başlıkları altında verdiği haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, KŞK’nın Kıbrıslı Rum üyesi Nestoras Nestoros’u dün görevden aldığını yazdı.

Gazete, Anastasiadis’in dün Nestoras’a gönderdiği bir mektupla görevden alındığını bildirdiğini belirtirken Nestoros’un görevden alınmasında en büyük etkenin KŞK’nın çalışmalarında özellikle son yıllarda gerekli sonuçların alınamaması ve KŞK içerisindeki olumsuz ortam olduğunu iddia etti.

Habere göre, Nestoros ise gazeteye yaptığı açıklamada, gerek Anastasiadis, gerekse Rum Dışişleri Bakanı’na birçok kez mektup göndererek, mevcut sorunları iletmek istediğini ancak mektuplarına yanıt alamadığını ifade etti.

KŞK’nın son yıllardaki çalışmalarında bulunan kayıp sayısının çok düşük olması sebebiyle KŞK içerisinde olumsuz bir ortam oluştuğu yorumunda bulunan gazete, Rum Başkanlığı İnsani Konular Komiseri Fotis Fotiu ile Nestoros arasında yakın geçmişte yaşanan tartışmayı da hatırlattı.

Foitu’nun geçtiğimiz Eylül ayından yaptığı bir açıklamada, KŞK’nın eksik verileri temel alarak bazı kayıpları kayıp şahıslar listesinden çıkarmakta olduğunu söylediğini belirten gazete, Nestoros’un bu söyleme, “kayıpları bilgilendirme yükümlülüğünü” hatırlatarak yanıt verdiğini aktardı.

Gazete, KŞK’daki en önemli sorunun kayıplara ilişkin nitelikli bilgiye ulaşılamaması olduğunu da vurguladı.

Öte yandan Alithia gazetesi, Nestoros’un görev süresinin yenilenmemesine ilişkin Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu’nun açıklamasına da yer verdi.

Gazete, Nestoros’un KŞK’ya katılmadan önce Rum “Toprak Kalkınma Ofisi’nde” görevli olduğunu ve KŞK’daki görevinin bitmesi sonrasında buradaki görevine geri dönmesinin öngörüldüğünü belirtti.

KŞK’daki görev süresi her yıl yenilenen Nestoros’un Toprak Kalkınma Ofisi’nden izin alabileceği sürenin maksimum beş yıl olduğu, bu sürenin de olması üzerine KŞK’dan alındığını yazdı.

Habere göre, Rum Sözcü Prodromu ise gazeteye dün yaptığı açıklamada, Nestoros’un beş yıllık izin ve KŞK’daki sözleşme sürelerinin dolması sebebiyle KŞK’dan ayrılarak ilk görev yerine dönmesi gerektiğini ifade etti.

Prodromu, Nestoros’un yerine şimdilik, kamuda görevli geçici birinin atanacağın da vurguladı.

(SB/FEZ)