Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Kıbrıslı Rum Üyesi Leonidas Pandelidis’in Açıklamaları

Lefkoşa, 3 Şubat 2020 : Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Kıbrıslı Rum üyesi Leonidas Pandelidis, zamanın geçmesiyle birlikte kayıp kişilerin gömüldükleri yerleri tespit etmenin daha zor hale geldiğini söyledi.

Pandelidis, Haravgi gazetesinde yer alan demecinde, kayıplar konusuyla ilgili bazı açıklamalarda bulundu.

Gazeteye demecinde, komitenin araştırmakta olduğu durumların yarısıyla ilgili bilgi eksikliği bulunduğunu anımsatan Pandelidis, bunları tamamlayabilmeleri için, çabalarının başarıya ulaşmasına yol açacak unsurlara ihtiyaçları olduğunu dile getirdi.

Bilgi akışı bulunduğunu ve buna eş zamanlı olarak eski bilgilerin de yeniden değerlendirildiğini dile getiren Pandelidis, Larnaka’ya bağlı “Pervolia” (Bahçalar) köyünün deniz bölgesinde insan kemikleri bulunmasının, köyden bilgi akışı olmasına neden olduğunu belirtti.

İnsanların konuşmak için bir kıvılcıma ihtiyaçları olduğunun görüldüğünü savunan Pandelidis, bilgi toplanması konusunun, komiteyi düşündüren ve meşgul eden bir konu olduğunu söyledi.

Gazeteye demecinde, komitenin internetteki sayfasında yayımlanmış istatistiklere de değinen Pandelidis, geçtiğimiz yıl kayıp kalıntıları tespit edilen kazıların oranının yüzde 17 olduğunu ifade etti.

Son 4 yıldır bu oranın yüzde 17-19 arasında seyrettiğini belirten Pandelidis, en büyük başarı oranının ise yüzde 44 ile 2007 yılı olduğunu ifade etti.

Pandelidis, zamanın geçmesiyle birlikte, kayıpların gömü yerlerinin daha zor tespit edildiğinin gözlemlenmekte olduğunu yineledi.

Demecinde askeri bölgelerde yapılan kazı çalışmalarına da değinen Pandelidis, 30 askeri bölgeden 3’ünde kazı yapıldığını belirtti.

Bunlardan ikisinde kazı gerçekleştirilmekte olduğunu, diğer beş tanesine ise, araştırmanın tamamlanması ve kazıların planlanması için ön ziyaretler yapıldığını dile getiren Pandelidis, 2019 yılında, geçmişte üzerinde mutabakata varılan fakat kazının askıya alındığı iki noktada daha kazı yapıldığını kaydetti.

Gazeteye demecinde, Dikmen çöplüğü konusunun gerçekten zor bir durum olduğunu da söyleyen Pandelidis, bunun çok fazla çalışma isteyeceğini, zaman alacağını, maliyetinin yüksek olduğunu ve alanın yüzölçümünden ötürü kalıntı bulamamalarının yüksek olasılık olduğunu ifade etti.

Pandelidis, burada kazı yapılacağını fakat bunun uygun zamanda ve şekilde, aynı zamanda bilgilerin mümkün olduğunca iyi bir şekilde teyit edilmesinin ardından yapılması gerektiğine işaret etti.

Şu an 6’sı KKTC, 1 tanesi de Rum kesimi olmak üzere yedi bölgede kazılar yapılmakta olduğunu dile getiren Pandelidis, analiz edilmekte olan ve tamamlanması beklenen 130 mesele yanı sıra, kimlik tespitleri beklemede bulunan 80 mesele bulunduğunu da belirtti.

1963-64 döneminde kaybolan 12 Kıbrıslı Rum ile 1974 döneminde kaybolan 688 Kıbrıslı Rum kaybın kalıntılarına kimlik tespit yapıldığını ifade eden Pandelidis, aynı zamanda 1963-64 döneminde kaybolan 95 Kıbrıslı Türk ile 1974 döneminde kaybolan 175 Kıbrıslı Türk kaybın kalıntılarının kimlik tespiti yapıldığını belirtti.

Pandelidis, bu kişilerin arasında sayıları yaklaşık 550’yi bulan ve hayatlarını kaybettikleri bilinen kişilerin bulunmadığını da kaydetti.

Gazete, toplam bin 510 Kıbrıslı Rum kayıptan 700’ünün, 492 Kıbrıslı Türk kayıptan da 269’unun kimliklerinin tespit edildiğini ekledi.

(İY/FEZ)