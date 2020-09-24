Kayıp Şahıslar Komitesi’ndeki Kıbrıslı Rum Üye Pantelidis’in Açıklamaları

Lefkoşa, 24 Eylül 20 : Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Kıbrıslı Rum üyesi Leonidas Pantelidis, kayıplar konusunda açıklamalar yaptı.

Alithia ve diğer gazetelere göre, Pantelidis, Rum Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, şu anda, kazılarının ileriye götürülmesi hazır olan yaklaşık 100 durumun bulunduğunu ifade etti.

Pantelidis, zengin bir kazı programının bulunduğunu belirtirken, rakamların artırılması temennisinde de bulundu.



Pandemi ve havaların sıcak olması nedeniyle Kayıp Şahıslar Komitesi’nin bu yıl 92 iş günü kaybettiğini söyleyen Pantelidis, ekiplerin şu an “1974 kayıpları” Kıbrıslı Rumlara ait kalıntıların arandığı Kıbrıs’ın kuzeyinde çalışmalar yaptığını kaydetti. Pantelidis, bunların 2’sinin “Ay.Yeorgios’”, 2’sinin “Lefkoniko”(Geçitkale), 1’inin Lapta, 1’inin “Maratovuno”(Ulukışla), 1 tanesinin ise Gazimağusa’da olduğunu belirtti.Pantelidis, Güney Kıbrıs’ta ise 1964 yılına ait Kıbrıslı Türk kayıpların arandığı Pomo bölgesindeki çalışmalardan söz etti.(FK/FEZ)