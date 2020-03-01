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Kayıp yakınları film gösteriminde buluştu

Kıbrıslı Türk ve Rum kayıp yakınları ile savaşta hayatını kaybetmiş kişilerin yakınlarının, geçtiğimiz Perşembe akşamı “Mendil” filminin Güney Lefkoşa’da gerçekleştirilen gösteriminde buluştukları haber verildi.

Kayıp yakınları film gösteriminde buluştu

Kıbrıslı Türk ve Rum kayıp yakınları ile savaşta hayatını kaybetmiş kişilerin yakınlarının, geçtiğimiz Perşembe akşamı “Mendil” filminin Güney Lefkoşa’da gerçekleştirilen gösteriminde buluştukları haber verildi.

01 Mart 2020 Pazar 13:35
Kayıp yakınları film gösteriminde buluştu
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Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, etkinlikte yer alan AKEL milletvekillerinden Skevi Kukuma, burada yaptığı konuşmada “sınır kapılarının kapanmak yerine, yeniden birleşme için kaldırılması gerektiğini” ifade etti.

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Gazete etkinlikte filmin yapımcısı Hristalla Avgusti, başrol oyuncusu Leyla Kıralp, çeviriyi yapan Şevki Kıralp aynı zamanda çekimleri ve yönetmenliği yapan Hristos Ayomamitis’in yer aldığını ekledi.

                    

Son Güncelleme: 01.03.2020 16:56
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıslı Türk Ve Rum Kayıp Yakınları
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