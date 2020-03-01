Kayıp yakınları film gösteriminde buluştu

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, etkinlikte yer alan AKEL milletvekillerinden Skevi Kukuma, burada yaptığı konuşmada “sınır kapılarının kapanmak yerine, yeniden birleşme için kaldırılması gerektiğini” ifade etti.
Kıbrıslı Türk ve Rum kayıp yakınları ile savaşta hayatını kaybetmiş kişilerin yakınlarının, geçtiğimiz Perşembe akşamı “Mendil” filminin Güney Lefkoşa’da gerçekleştirilen gösteriminde buluştukları haber verildi.
Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, etkinlikte yer alan AKEL milletvekillerinden Skevi Kukuma, burada yaptığı konuşmada “sınır kapılarının kapanmak yerine, yeniden birleşme için kaldırılması gerektiğini” ifade etti.