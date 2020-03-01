Kayıp yakınları film gösteriminde buluştu

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, etkinlikte yer alan AKEL milletvekillerinden Skevi Kukuma, burada yaptığı konuşmada “sınır kapılarının kapanmak yerine, yeniden birleşme için kaldırılması gerektiğini” ifade etti.

Gazete etkinlikte filmin yapımcısı Hristalla Avgusti, başrol oyuncusu Leyla Kıralp, çeviriyi yapan Şevki Kıralp aynı zamanda çekimleri ve yönetmenliği yapan Hristos Ayomamitis’in yer aldığını ekledi.