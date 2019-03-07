Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 19°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103549
ALTIN
224.994
DOLAR
5.4356
STERLİN
7.1461
EURO
6.1487
Acil kan aranıyor!
ACİL KAN ARANIYOR
Kadına şiddetten yakalandı
KADINA ŞİDDETTEN YAKALANDI
Yeniboğaziçi’nde ev yangını
YENİBOĞAZİÇİ’NDE EV YANGINI
Kaçak et operasyonu
KAÇAK ET OPERASYONU
banner282
Flaş Haber
Kadına şiddetten yakalandı
Kapat

Kayıp Şahıslar Komitesi’nin 3’üncü üyesi Paul Henri Arni’den açıklamalar

Kayıp Şahıslar Komitesi’nin 3’üncü üyesi Paul Henri Arni’den açıklamalar

07 Mart 2019 Perşembe 09:44
Kayıp Şahıslar Komitesi’nin 3’üncü üyesi Paul Henri Arni’den açıklamalar

Kayıp Şahıslar Komitesi’nin 3’üncü üyesi Paul-Henri Arni, Kıbrıs’ta kayıplara ait kalıntıların tespit edilmesinin zaman geçtikçe azalacağını söyledi.

Politis gazetesi, “Tanıklar Ölüyor-Faaliyetler Azalıyor-Kayıp Şahıslar Komitesi Çöküyor” başlıkları altında, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin 3’üncü üyesi Paul-Henri Arni’nin Kıbrıs Haber Ajansı’na verdiği mülakattaki açıklamalarına yer verdi.

Habere göre Arni, Kıbrıs’taki kayıplara ait kalıntıların tespit edilmesine ilişkin sonuçların, tanıkların öldüğü ve bilgileri de beraberinde götürdükleri sürece, artmayacağını ifade etti.

Arni, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin sonuçlarının doğal düşüşünün açık olduğunu belirtti ve çoğunluğu 80 veya 90 yaşında olan tanıkların konuşmaya ikna edilmeleri yönündeki temennisini de dile getirdi.

Kayıp Şahıslar Komitesi’nin çalışmasını zorlaştıran inşaat patlamasından da söz eden Arni, inşaat şirketlerinin genellikle çalışmalarının gecikmemesi ve maliyeti artırmamak için kayıp kalıntılarını bildirmek için komiteyle temas kurmadığını söyledi.

YÜZDE 20

Arni, 2017 yılından itibaren uygulanan ve bilgilerin gerçekliğine ilişkin stratejinin araştırmaları geciktirdiğini, on yıl önce açtıkları tüm alanlarda kayıp kemiklerini tespit ettiklerini, şimdi ise bu oranın sadece yüzde 20 olduğunu belirtti.

2018’de 13, 2017’de 47, 2016’da ise 107 kişiye ait kalıntıların bulunduğunu ifade eeden Arni, Komite’nin, kayıp vakalarının olduğunu bildiği köylere bilgi toplamak için ziyaretler planladığını da söyledi.

KAYIPLARIN YÜZDE 48’İ BULUNDU

Arni, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin toplam 2002 kayıptan, 927 kaybın kalıntılarını kimliklendirip ailelerine iade etmeyi başardığını, bunun da yüzde 48’e tekabül ettiğini söyledi.

Bu rakamların, Arjantin, Lübnan gibi diğer ülkelerle kıyaslandığı zaman iyi bir sonuç olduğuna da dikkati çeken Arni, 1960’lı yıllardaki ilk kayıpların ardından ve 1974’ten 45 yıl sonra, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin daveti üzerine Uluslararası Kızılhaç Örgütü’nün özel psikoloğunun, her iki taraftaki kayıp yakınlarını ziyaret ettiğini belirtti.

Arni, psikoloğun şu ana kadar, yakınlarına ait kalıntıları henüz alamayan tüm ailelerin yüzde 25’ine denk gelen 250’den fazla Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum aileyi gördüğünü ifade etti.

Buradaki amacın, bu kadar yılın geçmesine karşın, yakınlarını kaybeden ailelerin özellikle destek bağlamında ihtiyaçlarının devam ettiğinin gösterilmesi olduğunu belirtti.   

Alithia gazetesine göre Arni açıklamaları çerçevesinde söz konusu psikoloğun yaklaşık dört aydır burada olduğunu, Kuzey’de ve Güney’de kayıp yakınlarını ziyaret ettiğini ve yetkililere yılların geçmesine karşın, bu insanların acılarının hâlâ yoğun ve taze olduğunu göstermeye çalıştığını ifade etti.

Tanıkların verdikleri bilgiler ışığında, kalıntıların kapatılan Dikmen çöplüğüne taşındığı iddia edilen “Aşşa” (Paşaköy) kayıpları konusundaki bir soru üzerine Arni, Portekizli uzmanın, değerlendirme yapmak için Kasım ayında Ada’da olduğunu, raporunu; bölgeye ilişkin haritalarla raporunu tamamladığını belirtti.

Bölgede yer alan metan gazının, kazı çalışmalarını tehlikeli kıldığına da dikkati çeken Arni, kemiklerin bulunduğu noktanın tam olarak tespit edilmesi için 1995-96 yıllarına ait havadan çekilmiş fotoğrafların bugünkü görüntülerle kıyaslanacağını ifade etti.

Kemik kalıntılarının, Dikmen çöplüğünü batıdan doğuya ayıran toprak bir yolun sonuna taşındığına dair bilgilerin bulunduğunu savunan Arni, havadan çekilen fotoğrafların, Dikmen çöplüğünün faaliyette olduğu dönemle kıyaslanmasına yardımcı olacağını söyledi.

Arni, kemik kalıntılarının, tepenin sonundan da atılmasının muhtemel olduğunu, bu tepede herhangi bir çalışmanın yapılmadığını, doğru yolda olup olmadıklarını görmek için de hendekler oluşturmaları gerektiğini belirtti.

Arni, geçtiğimiz hafta bir toplantı yaptıklarını ve tanıklarla konuşulması gerektiği yönünde karar aldıklarını, bir ay içerisinde, kazılara başlamayı ne zaman talep edeceklerine dair nihai almalarının mümkün olmasını temenni ettiklerini de ifade etti.

Son Güncelleme: 07.03.2019 12:53
Anahtar Kelimeler:
Paul Henri ArniKayıp Şahıslar Komitesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ülkesinde dolandırcılıktan aranan Ukraynalı Güney Kıbrıs’ta tutuklandı
Ülkesinde dolandırcılıktan aranan Ukraynalı Güney Kıbrıs’ta tutuklandı
Vatandaşlık alanların yüzde 23,8’i Rus
Vatandaşlık alanların yüzde 23,8’i Rus
Güney Kıbrıs AB’den muafiyet istedi
Güney Kıbrıs AB’den muafiyet istedi
Rum kesiminde kooperatiflerin çökmesiyle ilgili araştırma raporu yayımlandı
Rum kesiminde kooperatiflerin çökmesiyle ilgili araştırma raporu yayımlandı
Hellim konusunda açıklamalar
Hellim konusunda açıklamalar
AKEL Baf: “Baf’taki Kıbrıs Türk malları vasiliği kim?”
AKEL Baf: “Baf’taki Kıbrıs Türk malları vasiliği kim?”
DİSİ, ırkçı söylemlerden dolayı Larnaka Belediye Meclis üyesini ihraç etti
DİSİ, ırkçı söylemlerden dolayı Larnaka Belediye Meclis üyesini ihraç etti
“Stena Icemax” sondaj gemisi sözde Rum MEB’inden ayrıldı
“Stena Icemax” sondaj gemisi sözde Rum MEB’inden ayrıldı
Anastasiadis Kraliçe 2.Elizabeth ile görüştü
Anastasiadis Kraliçe 2.Elizabeth ile görüştü
“ay.pandeleimonas Manastırı”ndaki Çanın Çalınması Konusu Rum Meclisi’nde Tartışıldı
“ay.pandeleimonas Manastırı”ndaki Çanın Çalınması Konusu Rum Meclisi’nde Tartışıldı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim