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Kayıp Şahıslar Komitesi İngiltere’de temaslarda bulunuyor

Kayıp Şahıslar Komitesi İngiltere’de temaslarda bulunuyor

21 Mart 2019 Perşembe 09:17
Kayıp Şahıslar Komitesi İngiltere’de temaslarda bulunuyor

Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK) üyeleri İngiltere’nin milli arşivlerinde araştırma yapmak üzere Londra’da bulunuyor.
Fileleftheros ve diğer gazeteler, KŞK üyelerinin kayıp şahıslar konusunda İngiltere’nin milli arşivlerini incelemek amacıyla Londra’da bulunduklarını ve çeşitli temaslar da gerçekleştirdiklerini yazdı.
KŞK üyelerinin İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nda kabul edildiklerini ve kabulde İngiltere savunma bakanlı sözcüsünün de hazır bulunduğunu belirtilen haberde, İngiltere milli arşivlerindeki incelemenin yaklaşık bir hafta süreceği, daha sonra ise Güney Londra savaş müzesi arşivlerinde inceleme yapılacağı vurgulandı.
Komite üyelerinin Londra’da yaşayan Kıbrıslılar, Kıbrıslı Rum kökenli İngiliz milletvekili Pambos Haralambus ve Kuzey Londra Milletvekili Teresa Viliers’le de bir araya geldikleri belirtildi.
KŞK’nın Kıbrıslı Rum üyesi Nestoras Nestoros konuya ilişkin açıklamasında, İngiltere Dışişleri Bakanlığı’ndaki toplantıda komitenin programı ve sağlanan ilerlemeye ilişkin bilgi aktardıklarını belirtti.
Nestoros, Londra ve diğer ülkelerde, kayıplar konusuyla ilgili olayları yaşamış Kıbrıslıların bulunduğunu ve bu ziyarette bu kişileri tespit etmeyi hedeflediklerini ifade etti.
Gazete, KŞK üyelerinin Londra’daki Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk kayıp yakınları örgütleriyle görüşmeler gerçekleştireceklerini de yazdı.
 

Son Güncelleme: 21.03.2019 12:28
Anahtar Kelimeler:
Kayıp Şahıslar Komitesi
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