Kayıp kişiye, adına kayıtlı ağaçlar için vergi

Kayıp bir kişinin adına, mal varlığı olarak üç ağacın kayıtlı olduğu ve mirası devralma zamanı geldiğinde, kayıp kişinin ailesinden emlak vergisini ödemelerinin istendiği belirtildi.
Kayıp kişinin yakınlarının durumdan ciddi rahatsızlık duyduklarını da belirten gazete, yakınlarının, vergi miktarının söz edilemeyecek kadar az olduğunu, fakat esas meselesinin kayıp kişilerin mal varlıklarıyla ilgili meselenin neden çözülmediği ve bu kişilerin neden hâlâ emlak vergisi borçlusu olarak göründükleri olduğuna işaret ettiklerini ekledi.