Katrugalos Koordinasyon İçin Geliyor



Lefkoşa, 18 Mart 19 : Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Katrugalos, ilk resmi ziyaretini gerçekleştirmek amacıyla bu akşam Güney Kıbrıs’a geliyor.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Yunanistan Dışişleri Bakan Yorgos Katrugalos’un Güney Kıbrıs ziyareti ve Katrugalos’un Rum Habere Ajansı’na yaptığı açıklamalara yer verdi.

Habere göre, Katrugalos, Rum Habere Ajansı’na (KİPE) yaptığı açıklamada, ilk resmi ziyaretinin amacının, karşılıklı bilgilendirme ve özellikle Kıbrıs sorununda, ulusal meseledeki politikalarında koordinasyonu sağlamak olduğunu ifade etti.

Katrugalos, Rum Yönetimi’nin enerji konularındaki gelişmelere yönelik tezlerinin, “Kıbrıs Cumhuriyeti ve helenizmin” haklı taleplerini mutlak şekilde ifade ettiğini belirtti. Katrugalos, 20 Mart’ta Kudüs’te ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun katılımıyla gerçekleştirilecek Güney Kıbrıs-Yunanistan-İsrail üçlü zirvesinde, East Med boru hattının döşenmesi için anlaşma imzalanması için ciddi bir çaba sarf edileceğini dile getirdi.

Katrugalos, farklı bir durumda ise imzanın, İtalyanların da katılacağı, bir sonraki görüşmede, Girit’te atılacağını ifade etti.

KATRUGALOS’UN PROGRAMI

Gazete, aynı haber içerisinde, Katrugalos’un Güney Kıbrıs ziyaret programına da yer verdi.

Habere göre, Katrugalos’un ziyareti, bu akşam siyasi parti başkanlarının da yer alacağı, onuruna verilecek yemek ile başlayacak.

Katrugalos, hapishanede yer alan EOKA'cı Mezarlığı’nı ziyaret edecek, bunun ardından ise Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Meclis Başkanı DimitrisŞilluris, Başpiskopos II.Hrisostomos ile görüşmeler gerçekleştirecek.

Katrugalos’un Güney Kıbrıs ziyareti, Yunan Askeri Mezarlığı’na çelenk koymasının ardından sona erecek.

(FK/FEZ)