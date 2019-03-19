Katrugalos Rum yönetimi ile koordinasyon için Güney Kıbrıs’ta

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Katrugalos, TC Dışişleri Mevlüt Çavuşoğlu’ndan “Kıbrıs’taki garanti rejiminin değiştirilmesine” dair somut görüşlerini dinlemek isteyeceğini söyledi.

Rum radyosuna göre Katrugalos, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Antalya’da gerçekleşecek görüşmesi öncesinde Rum Yönetimi ile eşgüdüm sağlamak ve Çavuşoğlu’na iletilmek istenen mesajları almak üzere Güney Kıbrıs’ta bulunuyor. Bu kapsamda bu sabah Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile bir araya geldi.

Yorgos Katrugalos, Hristodulidis’le görüşmesinin ardından basına yaptığı açıklamada Çavuşloğlu’ndan, Kıbrıs’taki garantiler rejiminin değiştirilmesine” dair somut görüşlerini dinlemek isteyeceğini belirtti. Katrugalos, “Çünkü öteki taraf, kabul edilemez garantiler rejiminin, daha önceki sömürge nitelikli, uluslar arası hukuka uymayan hukuk rejiminin tekrarlanmayacağı bir mekanizma ile değiştirilmesine bakışı konusunda henüz kartlarını açmadı” dedi.

Çavuşoğlu’na Rum tarafından “öze ve prosedüre ilişkin somut mesajlar” götüreceğini kaydeden Katrugalos, Kıbrıs sorununun dünden çözülmesini istediklerini savunarak şunları söyledi:

“Bunun olması için samimi bir görüşme başlamasını ve öteki taraftan, Kıbrıs sorununun Yunanistan’ı ilgilendirmekte olan uluslararası boyut düzeyinde somut cevaplar almak isteriz. Önceki müzakerelerde ve özellikle Crans Montana’da kaydedilen ilerlemeyi değerlendireceğimiz özlü müzakerelerin başlamasına olanak tanıyacak bir ilerleme olması için ilkede gayrı resmî bir hazırlık görüşmesi başlamasını isteriz”

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ise Katrugalos ile yaptıkları görüşmede, “Türkiye’ye iletilecek ve olumlu sonuç verecek müzakereleri gündeme getirecek somut mesajlar belirlediklerini” savundu.

Hristodulidis, “Hedefimiz, müzakere için müzakere değildir. sonuç da getirebilecek özlü müzakere istiyoruz” dedi.