Katja Saha: “6’sı Eylül Ayında Olmak Üzere 9 Pushback Gerçekleşti”

ULUSLARARASI KORUMA GEREKMEYEN MÜLTECİLERİ GERİ GÖNDERME ÇABASINI DESTEKLİYORUZ ANCAK HER BİR BAŞVURU İNCELENDİKTEN SONRA

Lefkoşa, 13 Eylül 20 (.): BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Başkan Yardımcısı Katja Saha, “tekneleri mecburi geri döndürme düzensiz uygulamaları (Pushbacks) uluslararası hukuka aykırıdır” vurgusunu yaptı.

Haftalık Kathimerini’ye verdiği söyleşide, Rum yönetiminin, içerisinde Suriyeli ve Lübnanlı mülteciler bulunan 9 tekneye mecburi geri döndürme uygulaması yaptığını, bu uygulamaların 6’sının eylül ayı içerisinde gerçekleştiğini söyleyen Saha, Rum yönetiminin “uluslararası korumaya ihtiyacı olmayanları geri göndermesini destekliyoruz ancak her bir bireysel sığınma başvurusunun ayrıca incelenmesinden sonra” ifadesini kullandı.

(ŞA/FEZ)

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