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Katerina Sakellaropulu “egemenliğimizi Koruyacağız”

YUNAN CUMHURBAŞKANI İLK YURTDIŞI ZİYARETİ İÇİN YARIN GÜNEY KIBRIS’A GİDİYOR

20 Eylül 2020 Pazar 10:27
Katerina Sakellaropulu “egemenliğimizi Koruyacağız”
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YUNAN CUMHURBAŞKANI İLK YURTDIŞI ZİYARETİ İÇİN YARIN GÜNEY KIBRIS’A GİDİYOR

Lefkoşa, 20 Eylül 20 (.): Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu, Güney Kıbrıs’a üç günlük ziyarette bulunmak üzere yarın Güney Kıbrıs’a gidiyor. Yurtdışına yapacağı ilk ziyaret olması nedeniyle Rum Haber Ajansı’na (KİPE) verdiği söyleşide “Kıbrıs ve Yunanistan’ın birliği, iki ülkenin, AB üyesi olarak egemenliklerini korumak için koordine olması zorunlu ihtiyaçtır” dedi.

Alithia Sakellaropulu’nun söylediklerini “Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu Yunanistan ve Kıbrıs Hakkında Konuştu… Koordinasyon Zorunlu İhtiyaç… Hedef Ada’daki Türk İşgaline Son Verilmesi İçin Müzakerelerin BM Çerçevesinde Yeniden Başlamasıdır” başlık ve spotlarıyla aktardı.

Habere göre Sakellaropulu “Ada’daki Türk işgaline son verilmesi ve Kıbrıs sorununun, herkes için bağlayıcı ve mümkün olan tek zeminde: BM’nin ilgili kararları ve Avrupa müktesebatının Kıbrıs Cumhuriyeti hükümranlığının tamamında uygulanması zemininde kapsamlı çözüm bulunması maksadıyla müzakerelerin BM çerçevesinde yeniden başlamasını başarmak için Kıbrıs siyasi liderliğiyle sürekli işbirliği içerisindeyiz” dedi.

Türkiye’yi “saldırganlıkla” suçlayan Sakellarupulu bu tavrının “AB üyesi devletlerin egemenliklerine ve egemenlik haklarına yönelmekle kalmayıp bölgedeki barış ve güvenliği de tehdit ettiğini” öne sürdü. Devamla, Rum ve Yunan hükümetleri olarak Uluslararası Hukuka ve stratejik ortaklarıyla ilişkilerine bağlı olduklarını söyledi, şunları ekledi:

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“Diplomasi yolunu izliyor ve iyi komşuluk ilişkilerine mutlak saygı duyuyoruz. Ancak, öteki tarafın herhangi bir meydan okumasını göğüslemeye ve cevap vermeye her an hazırız.”

Alihtia Güney Kıbrıs’a yarın sabah gitmesi beklenen Katerina Sakellaropulu’nun saat 10.30’da Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile bir araya geleceğini, ikilinin önce baş başa görüşeceğini ardından heyetler arası görüşmeye geçileceğini, Anastasiadis’in Yunan Cumhurbaşkanı’na Büyük III. Makarios Nişanı Kolyesi takdim etmesi beklendiğini yazdı.

Habere göre Sakellaropulu saat 12.30’da Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos, ardından da Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris’le görüşecek. Yunan Cumhurbaşkanı, düzenlenecek özel birleşimde Rum Meclisi’nde konuşma yapacak, ardından da mecliste temsil edilen siyasi parti başkanları ve dernek başkanlarıyla görüşecek. Akşam da Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, onuruna vereceği yemeğe katılacak.

Sakellaropulos’un 22 Eylül Salı günü “ateşkes hattı”, Cezaevi bahçesindeki EOKA’cı mezarları, Yunan Askerî Mezarlığı, Malunda’daki Yunan Alayı kışlasını ziyaret edeceğini belirten gazete 23 Eylül Çarşamba günü de Rum Yüksek Mahkeme Başkanı Stelios Nathanail ve yargıçlar ile görüşeceğini, saat 15.40’ta da Atina’ya döneceğini yazdı.

Sakellaropulos’un Güney Kıbrıs ziyaretiyle ilgili haberlerini Fileleftheros “Egemenlik Haklarımızı Koruyacağız”  ve Haravgi “Yunan Cumhurbaşkanı Yarın Kıbrıs’ta” başlığı altında özetledi.

(ŞA/ŞEB) 

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