banner386
banner399
banner407
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 17°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Yağış miktarları
Yağış miktarları
Cumhurbaşkanlığı Eski Müsteşarı Tanova, kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ı anlattı
Yarın Denktaş'ın ölüm yıldönümü
Faturamı öde oyum sana!
Faturamı öde oyum sana!
Yağış miktarları
Yağış miktarları
banner404

Kasulidis üçüncü kez Dışişleri Bakanı

Nikos Hristodulidis’in istifasıyla boşalan Rum Dışişleri Bakanlığı’na, 3’üncü defa atanan veteran diplomat Yoannis Kasulidis dün öğle saatlerinde Rum Başkanlık Sarayı’nda düzenlenen törenle görevi devraldı. 

12 Ocak 2022 Çarşamba 11:15
Kasulidis üçüncü kez Dışişleri Bakanı

Kasulidis, Dışişleri Bakanlığı’na atanmasının dış politikada değişiklik habercisi olduğu söylentilerine de “herhangi bir politika değişikliği söz konusu değil” diyerek noktayı koydu.
Filelefthreos “Aynı Rotada… Yoannis Kasulidis Kıbrıs’ın Dış Politikasında Değişiklik Söz Konusu Olmadığını Netleştirdi” başlıklı haberinde Kasulidis’in görevi devralmasının ardından yaptığı açıklamada “dış politika değişmez” dediğini yazdı.
Gazete, söylediklerini özetle şöyle aktardı:
“Başkan aynı başkandır, Dışişleri Bakanı kim olursa olsun dış politikayı yürütmeye devam ederiz. Anayasa’ya göre dış politika kararlarını başkan alır, biz yürütürüz. Dış politikada, başkanın, yani Anastasiadis’in yaklaşımını izleyeceğiz. Belki Kıbrıs’ta akredite diplomatlara öncelik verilmesi gerekebilir, bakanlığın çabalarından biri de bu istikamette olacak. Yine AB’nin bize, bizim de AB’ne ve üye devletlere destek ve dayanışmasına daha çok önem vereceğiz, çünkü monotematik bir ülke değiliz.”
Dışişlerindeki 23 yıllık döngüsünü dün kapatan ve Rum Yönetimi Başkanlığı için yarışmaya hazırlanan eski Dışişleri Bakanı Hrtistodulidis, Rum dış politikasına zaman zaman yapılan eleştirilere cevap olarak, devlet bütçesinin yüzde 1’ine tekabül eden Dışişleri Bakanlığı bütçesi ile hiç de ideal olmayan şartlar altında, büyük ülkelerle rekabet ederek çalıştıklarını söyledi. Hristodulidis, “Büyük bir ulusal meselesi bulunan küçük bir ülkenin çıkarlarını temsil etmek hiç de kolay değil” ifadesini kullandı ve Anastasiadis ile günlük koordinasyon içerisinde çalıştıklarını ekledi.

banner341
Haberi “Dışişleri Bakanlığı Değişikliği ve Nikos’un Yeni Döngüsü” başlığıyla veren Politis’e göre Rum Dışişleri Bakanlığı koltuğuna 3’üncü kez oturan Kasulidis kısa bir dönem yürüteceği Dışişleri Bakanlığı’nda, Türkiye’nin pozitif ajandasıyla ilgili AB’nin büyük ülkelerinin,  Rum yönetiminin tavrına tabi politikalarında bazı daha aktif icraatta bulunmaya çalışacağını yazdı.
Gazete, Kasulidis’in dün kullandığı ifadeyle “monotematik” yaklaşımlardan kaçınmanın, Rum yönetimini AB’nin gerek Türkiye’yle ilgili strateji ve taktiklerine, gerek mevcut politikasının ana konularında fobik yaklaşımlar ve bitmek bilmez zıtlaşmalardan uzak tutabileceğini yazdı.
Haber Haravgi’de “Dışişleri Bakanlığı’nı Üçüncü Kez Devralan Kasulidis Aynı Yolu İzleyecek”; Alihtia’da “Hristodulidis, Dışişleri Bakanlığına Mutlulukla Veda Etti” ve “Kasulidis Yedeklikten Aktif Savaşa” başlıklarıyla yer aldı.
Alithia, DİSİ başkanı Averof Neofitu’nun 2023 başkanlık seçiminde adaylık başvurusunun parti siyasi bürosu tarafından dün onaylandığını ve Neofitu’yu, seçime dönük işbirlikleri yapmaya yetkilendirdiğini yazdı. 

 

banner360
Son Güncelleme: 12.01.2022 12:10
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney Kıbrıs, AB’nin 2020 Cinsiyet Eşitliği göstergesinde 21’inci sırada
Güney Kıbrıs, AB’nin 2020 Cinsiyet Eşitliği göstergesinde 21’inci sırada
MSD’nin koronavirüse karşı geliştirdiği hap Güney Kıbrıs’ta
MSD’nin koronavirüse karşı geliştirdiği hap Güney Kıbrıs’ta
DİKO: “BM eşit mesafesini resmileştirdi”
DİKO: “BM eşit mesafesini resmileştirdi”
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Eastmed boru hattı konusunda açıklama
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Eastmed boru hattı konusunda açıklama
Güney'de 3515 vaka, 4 ölü
Güney'de 3515 vaka, 4 ölü
Kıbrıs’ta meydana gelen deprem Türkiye’den Mısır’a kadar hissedildi
Kıbrıs’ta meydana gelen deprem Türkiye’den Mısır’a kadar hissedildi
KKTC’den büyük miktarda tütün ürünü kaçakçılığı iddiası
KKTC’den büyük miktarda tütün ürünü kaçakçılığı iddiası
Elverişsiz hava Kıbrıs’ı da etkisi altına alacak
Elverişsiz hava Kıbrıs’ı da etkisi altına alacak
Güney Kıbrıs'ta başkanlık seçimlerine yönelik çalışmalar hız kazanıyor
Güney Kıbrıs'ta başkanlık seçimlerine yönelik çalışmalar hız kazanıyor
AKEL, Anastasiadis’in Kıbrıs sorununda inisiyatif almasını istiyor
AKEL, Anastasiadis’in Kıbrıs sorununda inisiyatif almasını istiyor

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim