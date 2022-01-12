Kasulidis üçüncü kez Dışişleri Bakanı

Kasulidis, Dışişleri Bakanlığı’na atanmasının dış politikada değişiklik habercisi olduğu söylentilerine de “herhangi bir politika değişikliği söz konusu değil” diyerek noktayı koydu.

Filelefthreos “Aynı Rotada… Yoannis Kasulidis Kıbrıs’ın Dış Politikasında Değişiklik Söz Konusu Olmadığını Netleştirdi” başlıklı haberinde Kasulidis’in görevi devralmasının ardından yaptığı açıklamada “dış politika değişmez” dediğini yazdı.

Gazete, söylediklerini özetle şöyle aktardı:

“Başkan aynı başkandır, Dışişleri Bakanı kim olursa olsun dış politikayı yürütmeye devam ederiz. Anayasa’ya göre dış politika kararlarını başkan alır, biz yürütürüz. Dış politikada, başkanın, yani Anastasiadis’in yaklaşımını izleyeceğiz. Belki Kıbrıs’ta akredite diplomatlara öncelik verilmesi gerekebilir, bakanlığın çabalarından biri de bu istikamette olacak. Yine AB’nin bize, bizim de AB’ne ve üye devletlere destek ve dayanışmasına daha çok önem vereceğiz, çünkü monotematik bir ülke değiliz.”

Dışişlerindeki 23 yıllık döngüsünü dün kapatan ve Rum Yönetimi Başkanlığı için yarışmaya hazırlanan eski Dışişleri Bakanı Hrtistodulidis, Rum dış politikasına zaman zaman yapılan eleştirilere cevap olarak, devlet bütçesinin yüzde 1’ine tekabül eden Dışişleri Bakanlığı bütçesi ile hiç de ideal olmayan şartlar altında, büyük ülkelerle rekabet ederek çalıştıklarını söyledi. Hristodulidis, “Büyük bir ulusal meselesi bulunan küçük bir ülkenin çıkarlarını temsil etmek hiç de kolay değil” ifadesini kullandı ve Anastasiadis ile günlük koordinasyon içerisinde çalıştıklarını ekledi.



Haberi “Dışişleri Bakanlığı Değişikliği ve Nikos’un Yeni Döngüsü” başlığıyla veren Politis’e göre Rum Dışişleri Bakanlığı koltuğuna 3’üncü kez oturan Kasulidis kısa bir dönem yürüteceği Dışişleri Bakanlığı’nda, Türkiye’nin pozitif ajandasıyla ilgili AB’nin büyük ülkelerinin, Rum yönetiminin tavrına tabi politikalarında bazı daha aktif icraatta bulunmaya çalışacağını yazdı.Gazete, Kasulidis’in dün kullandığı ifadeyle “monotematik” yaklaşımlardan kaçınmanın, Rum yönetimini AB’nin gerek Türkiye’yle ilgili strateji ve taktiklerine, gerek mevcut politikasının ana konularında fobik yaklaşımlar ve bitmek bilmez zıtlaşmalardan uzak tutabileceğini yazdı.Haber Haravgi’de “Dışişleri Bakanlığı’nı Üçüncü Kez Devralan Kasulidis Aynı Yolu İzleyecek”; Alihtia’da “Hristodulidis, Dışişleri Bakanlığına Mutlulukla Veda Etti” ve “Kasulidis Yedeklikten Aktif Savaşa” başlıklarıyla yer aldı.Alithia, DİSİ başkanı Averof Neofitu’nun 2023 başkanlık seçiminde adaylık başvurusunun parti siyasi bürosu tarafından dün onaylandığını ve Neofitu’yu, seçime dönük işbirlikleri yapmaya yetkilendirdiğini yazdı.