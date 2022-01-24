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Kasulidis Brüksel’de temaslarda bulunacak

Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Güven Yaratıcı Önlemler (GYÖ) önerisiyle birlikte dün Brüksel’e seyahat ettiği haber verildi.

24 Ocak 2022 Pazartesi 11:15
Kasulidis Brüksel’de temaslarda bulunacak

Fileleftheros gazetesi “GYÖ’lerle İlgili Öneriyle Brüksel’e- Kasulidis, Borrell ve Muhataplarını Bilgilendiriyor” başlıklı haberinde, Kasulidis’in, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in yanısıra ikili görüşmelerde bulunacağını yazdı. Kasulidis’in Borrell ve muhataplarına Lefkoşa Rum kesiminin önerisini iletip, izah etmeye çalışacağı kaydedildi.
Gazete, Rum hükümetinin amacının, Avrupa Birliği’nin Ankara’ya yönelik arabuluculuk yapması ve Kıbrıs sorununun uzun zamandır içerisinde bulunduğu çıkmaz ve durgunluktan çıkmasına ilişkin bir yol bulunması için baskı yapılması olduğuna işaret etti.
Rum tarafının GYÖ’lerle ilgili öneriyle kapalı bölge Maraş’taki “yeni oldu-bittileri” tersine çevirmeyi amaçladığını öne süren gazete, öneride “yasadışı Timbu (Ercan) havalimanı ile işgal altındaki Mağusa limanının işlemesinin” paket olarak yer aldığını belirtti.
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, esasında eski önerisinin tekrarı olan önerisinin “kapalı bölge Maraş’ın BM yönetimi altına verilmesi ve yasal sakinlerinin geri dönüş sürecinin başlamasını içerdiğini” yazan gazete, buna paralel olarak “Kıbrıs Türk tarafına yem olarak ise, Ercan Havalimanı’nın BM yönetimi altına girmesi ve tek FIR hattıyla uluslararası hukuk temelinde çalışmasının önerildiğini” öne sürdü.
“Bu hamleyle, Kıbrıs Türk tarafının Kıbrıslı Türklerin izolasyonuyla ilgili argümanına yanıt verildiğini” de ileri süren gazete, Kasulidis’in kısa süre önce Atina’ya yaptığı ziyaretinde, gerek Yunanistan Başbakanı, gerek de Yunanistan Dışişlerini bakanını Anastasiadis’in önerisi konusunda bilgilendirdiğini anımsattı.
Öte yandan gazete, Rum Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya dayanarak, AB Dış İlişkiler Konseyi’nin başlamasından önce, muhatapları onuruna bir çalışma kahvaltısı vereceğini ve buna Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Ahmed Nasser Al-Mohammed Al-Sabah’ın da davetli olduğunu belirtti.
Gazete, çalışma kahvaltısı sırasında AB-Kuveyt ilişkileri yanı sıra, AB-Körfez İşbirliği Konseyi ilişkilerinin ele alınmasının beklendiğini ifade etti.

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Kasulidis’in yarın ise AB Genel İşler Konseyi çalışmalarına katılacağını kaydeden gazete, Kasulidis’in Brüksel’de bulunacağı süre içerisinde AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in yanı sıra Genişlemeden Sorumlu Komiser Oliver Varhelyi ve Sağlık Konularından Sorumlu Kıbrıslı Rum Komiser Stella Kiriakidu ile temas ve ikili görüşmeler yapacağını yazdı.
Gazete, Kasulidis’in 26 Ocak Çarşamba günü adaya dönmesinin beklendiğini ekledi.


GYÖ’LERLE İLGİLİ ÖNERİ KONUSUNDA TEPKİLER
Öte yandan, gazete, “GYÖ’lerle ilgili öneri konusunda tepkiler” başlıkla yer verdiği haberinde ise, EDEK Başkanı Marinos Sizopulos ile Rum Yönetimi Başkanlığı adaylarından Yorgos Kolokasidis’in GYÖ’lerle ilgili öneri konusundaki tepki açıklamalarına yer verdi.
Sizopulos, “yalnızca Kıbrıs sorununun işgal ve istila problemi olduğunda istikrarlı olmaları durumunda, çıkmazdan kurtulma umutları olduğunu” iddia ederken, Kolokasidis de açıklamasında GYÖ’lerle ilgili konunun yeniden gündeme getirilmesine dair endişe belirtti.
                           
 

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Son Güncelleme: 24.01.2022 11:37
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