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Kasulidis BM raporunu değerlendirdi

Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in rapor taslağına ilişkin açıklamada bulundu.

18 Ocak 2022 Salı 11:15
Kasulidis BM raporunu değerlendirdi

Fileleftheros gazetesi, Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in Ocak ayı sonunda onaylanacak olan BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunu ve UNFICYP raporuna ilişkin bazı açıklamalarda bulunduğunu yazdı.
Habere göre Kasulidis, geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli için açılan taziye defterini imzalarken yaptığı açıklamada, dün akşam için planlanan Güvenlik Konseyi’ndeki görüşmeleri değerlendirdi.
Kasulidis, taslakta, “kabul edilemez veya olumsuz” olup olmadığına yönelik bir sürpriz beklentisine sahip olmadıklarını belirtti. 

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Kasulidis açıklamasında ayrıca Güney Kıbrıs’ın Daimi Temsilciliği’nin, her zamanki gibi ilk olarak, rapor taslağını kaleme alan İngiliz temsilciye, aynı zamanda Güvenlik Konseyi’nin diğer daimi üyelerine ileteceği bazı gözlemler bulunduğunu söyledi. 
Gazete haberinde BM Genel Sekreteri’nin UNFICYP raporunda, BM Barış Gücü’nün görevinin altı ay daha uzatılmasını önerdiğini anımsattı.
Öte yandan Haravgi gazetesi ise BM Genel Sekreteri’nin iyi niyet misyon raporu ve UNFICYP raporunun, BM Güvenlik Konseyi tarafından dün akşam geç saatlerde, iki kesimli iki toplumlu federasyona ilişkin herhangi bir ifade olmaksızın ve kapalı Maraş bölgesindeki Türk faaliyetlerine yönelik ise “değeri düşük” ifadelerle ele alındığını yazdı.
 

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Son Güncelleme: 18.01.2022 11:47
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