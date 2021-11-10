Kasinis: “lng 2023’ün ilk yarısında”

Alithia’nın haberine göre Uluslararası Doğu Akdeniz Konferansı ve Fuarı kapsamında yarın DEFA’nın çalışma raporunu sunacak olması nedeniyle dün akşam gazetecilerle yemekte bir araya gelen Kasinis, 300 milyon Euro harcamayla sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithali için gerekli altyapılarının hayata geçirilmesi çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Kasinis hammadde tedarik, nakil ve dağıtımı v.b fiyatlarının artmasının DEFA açısından ekonomik maliyeti değiştirmediğini ve yüklenicinin pandemi nedeniyle sözleşmede mali düzenleme talep etme hakkı olmadığını kaydetti. Pandemi nedeniyle, teslim tarihi Eylül 2022 olan sözleşmede gecikme kabul edebileceklerini ancak mali düzenleme kabul etmeyeceklerini kaydetti.





