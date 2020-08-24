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Karşılıksız çeklerin miktarı

Rum Merkez Bankası’nın verileri temelinde, karşılıksız çeklerin miktarının yarım milyon Euro’ya ulaştığı belirtildi. 

24 Ağustos 2020 Pazartesi 12:54
Karşılıksız çeklerin miktarı
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Haravgi gazetesi Rum Merkez Bankası’nın verilerine dayanarak, bu yılın ilk altı ayında, bankaların veznelerine paraya çevrilmek üzere 447.9 bin Euro değerinde 243 adet karşılıksız çek sunulduğunu yazdı. 
Habere göre geçen yılın aynı döneminde ise 928.5 bin Euro değerinde 565 karşılıksız çek sunuldu.

TİCARİ DENGE AÇIĞI 
Öte yandan Politis gazetesi,  Güney Kıbrıs’ın, 2020 yılının ilk 5 ayı içerisinde, ticari denge açığının, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 10.6 oranında azaldığını yazdı.
Habere göre Güney Kıbrıs’ın AB üyesi ve üçüncü ülkelerden gerçekleştirdiği ithalat toplamı,  2019 yılının ilk 5 ayında 3 milyar 345 milyon Euro iken, 2020 yılının ilk 5 ayında ise yüzde 10.6 azalarak 2 milyar 990 milyon Euro’ya düştü.

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Güney Kıbrıs’ın 2020 yılının ilk 5 ayındaki toplam ihracatının ise 1 milyar 267 milyon Euro olduğunu yazan gazete 2019 yılının aynı döneminde ise bu rakamın 1 milyon 479 bin Euro olarak kaydedildiğini de anımsattı.
Habere göre 2020 yılının ilk 5 ayındaki ticari denge açığı ise 1 milyar 723 milyon Euro olurken, 2019 yılının aynı döneminde ise 1 milyar 865 milyon Euro olarak kaydedildi. 

 

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Son Güncelleme: 24.08.2020 13:06
Anahtar Kelimeler:
Güney Kıbrıs Karşılıksız çekler
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