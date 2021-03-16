Karnavala katılanlara öfke!

Fileleftheros gazetesi, birçok kişinin toplanarak karnaval yapmasına, yoğun bir öfke duyulduğunu belirtti.

Epidemiyoloji grubu üyelerinin de bu konuda duydukları hayal kırıklığı ve üzüntüyü dile getirdiklerini belirten gazete, kutlamalar sırasında polislerin gözlemci rolünde olduğuna ve hiçbir şey yapmadığına da dikkat çekildiğini yazdı.

Gazete, polis kaynaklarının ise karnavalda 60 polisin görev yaptığını ancak olaya müdahale etmeleri halinde başka sonuçların ortaya çıkma riskinin bulunması nedeniyle bu müdahaleden kaçındıkları yönünde açıklama yaptığını belirtti.

Gazete polisin, karnavala katılanların kimliklerinin tespiti için araştırma başlattığını da yazdı.

Alithia gazetesi ise uzmanların açıklamasına dayanarak karnavalın pandemi açısından ne gibi sonuçlar doğurduğunun ise ileriki günlerde ortaya çıkacağını belirtti.

VAKA SAYISI

Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs’ta dün yapılan 23 bin 144 test sonucunda 218 Covid-19 vakasının belirlendiğini yazdı.

Habere göre toplam vaka sayısı 39 bin 869’a yükselirken toplam ölüm sayısı 240’ta kaldı.