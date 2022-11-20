banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Pençe-kılıç Operasyonu İle İlgili Değerlendirmelerde Bulundu
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Pençe-kılıç Operasyonu...
Güngördü: "Bizler bu kentin çocukları mutlu olsun diye çalıştık, çalışıyoruz.”
Güngördü: "Bizler bu kentin çocukları...
Öztaş: “Geçitkale-Serdarlı, İki Merkezli Belediye Olacak“
Öztaş: “Geçitkale-Serdarlı, İki Merkezli Belediye...
Kıbrıs Sorunu Yeni Bir Emre Kadar Yaşam Destek Ünitesinde
Kıbrıs Sorunu Yeni Bir Emre...
XII. Uluslararası Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisi Başladı
XII. Uluslararası Cumhuriyet Klasik Otomobil...
banner404

Karma Evlilik Mağdurlarının Eylemi Rum Basınına da Yansıdı

Karma Evlilik Mağdurlarının Eylemi Rum Basınına Da Yansıdı

20 Kasım 2022 Pazar 13:15
Karma Evlilik Mağdurlarının Eylemi Rum Basınına da Yansıdı

 Sadece bir tarafın "Kıbrıs Cumhuriyeti" vatandaşı olduğu evliliklerden doğan çocukların, "Kıbrıs Cumhuriyeti" ve dolayısıyla Avrupa Birliği vatandaşlığı alamaması üzerine çeşitli davalar açan ve örgütlenen karma evlilik mağdurlarının dün, Güney Lefkoşa’da yaptıkları eylem, Rum basınına da yansıdı.

Haravgi gazetesi, “Karma Evliliklerden Doğan Çocuklardan Protesto Eylemi” başlıklı haberinde, eylemcilerin Ledra Palace kapısından Güney Kıbrıs İçişleri Bakanlığı’na yürüdüklerini ve burada, basın açıklaması yaparak mektupları muhataplarına verdiklerini yazdı.

Haber, Fileleftheros gazetesinde “Karma Evliliklerden Doğan Çocuklar Kıbrıs Cumhuriyeti Vatandaşlığını Hak Ediyor”, Politis gazetesinde de “Karma Evliliklerden Doğan Çocuklardan İçişleri Bakanlığı’na Yürüyüş” başlığıyla yansıtıldı.

banner360
Son Güncelleme: 20.11.2022 13:22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başpiskoposluk İçin 8 Kişi Adaylığını Açıkladı
Başpiskoposluk İçin 8 Kişi Adaylığını Açıkladı
Kıbrıs Sorunu Yeni Bir Emre Kadar Yaşam Destek Ünitesinde
Kıbrıs Sorunu Yeni Bir Emre Kadar Yaşam Destek Ünitesinde
AP Solundan Kıbrıs Sorunu Değerlendirmesi
AP Solundan Kıbrıs Sorunu Değerlendirmesi
Limasol Açıklarında Deprem
Limasol Açıklarında Deprem
Raek Bütçesinin dün meclis tarafından onaylandığı belirtildi
Raek Bütçesinin dün meclis tarafından onaylandığı belirtildi
Güney Kıbrıs'taki Suç Verileri... Geçişlerle İlgili Rakamlar
Güney Kıbrıs'taki Suç Verileri... Geçişlerle İlgili Rakamlar
Grivas Müzesi Protesto Edildi
Grivas Müzesi Protesto Edildi
Kasulidis: “Türkiye Planlarında Hiçbir Şey Başaramayacak“
Kasulidis: “Türkiye Planlarında Hiçbir Şey Başaramayacak“
Rus Yanlısı Metropolitler Ukrayna Meselesini Yeniden Gündeme Getirmekte Kararlı
Rus Yanlısı Metropolitler Ukrayna Meselesini Yeniden Gündeme Getirmekte Kararlı
Güney Kıbrıs'ta Haftalık Koronavirüs Rakamları Açıklandı
Güney Kıbrıs'ta Haftalık Koronavirüs Rakamları Açıklandı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim