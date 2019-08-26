Kareklas: “Gaziler Geçidi’nin açılmasını ümit ediyoruz”

“Athienu” (Kiracıköy) Belediye Başkanı Kiriakos Kareklas, “Piroi” (Gaziler) geçidinin açılması konusunun yeni bir zemine yerleştirileceğine inandığını söyledi.

Fileleftheros gazetesine konuşan Kareklas, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in bu konuyla ilgili bir süre önce dile getirdiği niyetinin çok önemli olduğuna vurgu yaptı. Kareklas, Kiracıköy-Lefkoşa arasında bugün 45-60 dakika süren mesafenin, geçidin açılmasıyla 20 dakikaya düşeceğini ve 45 yıldır bölge sakinlerinin yaşadığı eziyetin son bulacağını belirtti.

Kareklas, geçidin açılmasındaki problemlerden biri olan askeri bölge probleminin aşılması için teknik çözümler bulunduğuna da işaret ederek, geçidin açılmasının “Luricina” (Akıncılar) bölgesinde yaşayan Kıbrıslı Türkler için de faydalı olacağını söyledi.

ERENKÖY BARİKATI’NIN AÇILMASI KONUSUNDA “HAYAL KIRIKLIĞI”



Gazete, devamla, Erenköy Barikatı’nın açılması olasılığıyla ilgili bölge sakinlerinde “hayal kırıklığının” hakim olduğunu yazdı..Haberde, liderlerin son görüşmesinde, Erenköy Barikatı’nın açılması konusunun gündeme getirilmediği ve bölgenin taşıdığı askeri önemden dolayı, Kıbrıs Türk tarafının barikatın açılmasına yanaşmadığı belirtildi.