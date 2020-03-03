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Karantinaya alınan asya kökenlide koronavirüs negatif

Corona virüsü şüphesiyle Limasol Hastanesi’nde karantinaya alınan Asya kökenli şahsın test sonuçlarının temiz çıktığı bildirildi.

Karantinaya alınan asya kökenlide koronavirüs negatif

Corona virüsü şüphesiyle Limasol Hastanesi’nde karantinaya alınan Asya kökenli şahsın test sonuçlarının temiz çıktığı bildirildi.

03 Mart 2020 Salı 08:41
Karantinaya alınan asya kökenlide koronavirüs negatif
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Politis ve diğer gazeteler, 25 Şubat tarihinde İtalya’dan Güney Kıbrıs’a giden ve virüs semptomları göstermesi sebebiyle hastaneye başvuran Hint kökenli erken şahsın yapılan testlerinin negatif olduğunu yazdılar.
Habere göre Rum Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu dün akşam sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, şahsın test sonucunun negatif çıktığını duyurdu.
Öte yandan Rum Sağlık Bakanlığı, İtalya ve Asya ülkelerine son 14 günde seyahat edenlerin evlerinde kendilerini karantinaya almaları, ziyaretlerini sınırlandırmaları ve virüsün varlığına ilişkin semptomları göstermeleri halinde ilgili makamlarla temasa geçmeleri çağrısında bulundu.

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Fileleftheros gazetesi ise: “Yürekler Ağızda – İran ve İtalya’da Yeni Ölümler – AB Ülkelerinde Yeni Vakalar” başlıklı haberinde Corona virüsü konusunda AB ve dünya ülkelerindeki son gelişmelere ilişkin geniş yer verdiği haberinde, Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos’un, sınır kapılarının Rum hükümetince tek taraflı kapatılması kararına ilişkin açıklamasını da yansıttı.
Habere göre Hrisostomos, Kıbrıslı Rumların Uzun Yol’daki (Ledra Yolu) Rum polis barikatını aşma girişimi ve yaşanan olaylara ilişkin yaptığı açıklamada, sınır kapısındaki polis ve askerlerin hükümet tarafından görevlendirildiklerini belirterek KKTC’ye giren ve çıkan herkesin kontrol edilmesi, herkesin de buna saygı göstermesi gerektiğini söyledi.
Hrisostomos, “burada hükümetin, yasaların olduğunu ve herkesin her istediğini yapamayacağını anlaması gerektiği” vurgusunda bulunarak “Göstericiler ne yapmak için geçmek istiyorlardı, kumarhanelere gitmek için mi, ucuz benzin almak için ve yoksa başka bir şey için mi? Utanmalılar” şeklinde konuştu.
 

Son Güncelleme: 03.03.2020 12:23
Anahtar Kelimeler:
Karantinaya Alınan Asya Kökenli
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