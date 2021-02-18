Kar yağışı köy okullarını kapattı

Kıbrıs’ta etkili olan soğuk hava sonrasında Trodos’un zirvesine yağan kar yağışının daha alçak bölgelerde de etkili olduğu, yüksek kesimlerdeki köy okullarının ise kapandığı bildirildi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, kar yağışının Trodos’un yüksek kesimlerinin yanı sıra dağ eteklerinde de etkili olduğunu yazdı.



Gazete, kötü hava koşulları sebebiyle dağlık bölgelerde bulunan bazı köylerdeki ilkokullarda eğitimin uzaktan eğitim şeklinde sürdürülmesine karar verildiğini belirtirken, Beşparmak dağlarına da kar yağdığını okuyucusuna aktardı.