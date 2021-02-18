banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
YÖDAK hala başkansız!
YÖDAK hala başkansız!
Memur devletinden bu kadar!
Memur devletinden bu kadar!
Pilli kontrolü kaybetmek üzere!
Pilli kontrolü kaybetmek üzere!
Aziz Nesin’e ithaf olunur
Aziz Nesin’e ithaf olunur
banner376
Flaş Haber
Aşılar geldi!
Kapat

Kar yağışı köy okullarını kapattı

Kıbrıs’ta etkili olan soğuk hava sonrasında Trodos’un zirvesine yağan kar yağışının daha alçak bölgelerde de etkili olduğu, yüksek kesimlerdeki köy okullarının ise kapandığı bildirildi.

18 Şubat 2021 Perşembe 15:30
Kar yağışı köy okullarını kapattı
banner337
banner391

Kıbrıs’ta etkili olan soğuk hava sonrasında Trodos’un zirvesine yağan kar yağışının daha alçak bölgelerde de etkili olduğu, yüksek kesimlerdeki köy okullarının ise kapandığı bildirildi.
Fileleftheros ve diğer gazeteler, kar yağışının Trodos’un yüksek kesimlerinin yanı sıra dağ eteklerinde de etkili olduğunu yazdı.

banner341
Gazete, kötü hava koşulları sebebiyle dağlık bölgelerde bulunan bazı köylerdeki ilkokullarda eğitimin uzaktan eğitim şeklinde sürdürülmesine karar verildiğini belirtirken, Beşparmak dağlarına da kar yağdığını okuyucusuna aktardı.
 

banner360
Son Güncelleme: 18.02.2021 16:38
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Koronavirüs Güney Kıbrıs'ta 2 can daha aldı, 121 yeni vaka saptandı
Koronavirüs Güney Kıbrıs'ta 2 can daha aldı, 121 yeni vaka saptandı
Catalano: “Fransa Kıbrıslı dostlarının yanında olacak”
Catalano: “Fransa Kıbrıslı dostlarının yanında olacak”
5+1 konferans için beklenen tarih Nisan ortaları
5+1 konferans için beklenen tarih Nisan ortaları
Güney Kıbrıs’ta koronavirüsten 3 can kaybı
Güney Kıbrıs’ta koronavirüsten 3 can kaybı
Güney Kıbrıs salgında 3’üncü dalgaya hazırlanıyor
Güney Kıbrıs salgında 3’üncü dalgaya hazırlanıyor
Güney Kıbrıs'ta 113 yeni vaka, 1 yeni can kaybı
Güney Kıbrıs'ta 113 yeni vaka, 1 yeni can kaybı
Güney Kıbrıs'ta 123 yeni vaka
Güney Kıbrıs'ta 123 yeni vaka
Özersay: “Yeni ve yaratıcı fikirlerle çare”
Özersay: “Yeni ve yaratıcı fikirlerle çare”
Güney Kıbrıs'ta vaka sayısı 32,390 oldu
Güney Kıbrıs'ta vaka sayısı 32,390 oldu
Güneyde olaylı eylem… Yaralı ve tutuklular var!
Güneyde olaylı eylem… Yaralı ve tutuklular var!

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim