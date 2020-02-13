banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
kapalı
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
120021
ALTIN
306.470
DOLAR
6.0482
STERLİN
7.8544
EURO
6.5824
Türkiye’yi sevmeyenleri Rum seviyor mu?
Türkiye’yi sevmeyenleri Rum seviyor mu?
Cesaretiniz var mı?
Cesaretiniz var mı?
Taşyapı’ya gücünüz yetecek mi!
Taşyapı’ya gücünüz yetecek mi!
Kıbrıs Türkü’nün özgürlük talebi !
Kıbrıs Türkü’nün özgürlük talebi !

Kapalı Maraş’ta Yapılacak Toplantı Rum Basınında

SÖZDE “MARAŞ BELEDİYESİ” BM GÜVENLİK KONSEYİ VE SPEHAR’A MEKTUP GÖNDERİYOR

Kapalı Maraş’ta Yapılacak Toplantı Rum Basınında

SÖZDE “MARAŞ BELEDİYESİ” BM GÜVENLİK KONSEYİ VE SPEHAR’A MEKTUP GÖNDERİYOR

13 Şubat 2020 Perşembe 09:43
Kapalı Maraş’ta Yapılacak Toplantı Rum Basınında

SÖZDE “MARAŞ BELEDİYESİ” BM GÜVENLİK KONSEYİ VE SPEHAR’A MEKTUP GÖNDERİYOR
Lefkoşa, 13 Şubat 2020 : Kapalı bölge Maraş’ta, Türk yetkililerin de katılımıyla gerçekleştirilecek olan “Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı” başlıklı yuvarlak masa toplantısıyla ilgili haberler bugünkü Rum gazetelerine de haber oldu.
Politis gazetesi “Belediye BM Güvenlik Konseyine Başvuruyor- Kapalı Maraş Seçim Kampanyasında” başlıklı haberinde, “kaynaklarına” dayanarak, sözde “Maraş Belediyesinin” kapalı bölge Maraş’ta toplantı yapılacağı haberinin duyulduğu ilk andan itibaren, gerek Rum Başkanlık Sarayı, gerekse Rum Dışişleri Bakanlığıyla yakın temas içerisinde olduğunu ve daha ileri koordinasyon için bu sabah yeniden bir temasta bulunulacağını yazdı.
“Elde ettiği bilgilere” dayanarak, sözde “Maraş Belediyesinin” gün içerisinde BM Güvenlik Konseyinin beş daimi üyesi ile BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizbeth Spehar’a göndereceği bir mektup hazırlamakta olduğunu yazan gazete, belediyenin mektupla birlikte, Kıbrıs Türk tarafı ve Türk tarafının hareketleriyle ilgili hoşnutsuzluğunu ve buna paralel olarak kapalı Maraş’la ilgili ileriye götürülmekte olan düzenlemeleri şiddetle kınadığını ifade edeceğini iletti.
Mektupta, bunlara ek olarak, BM Güvenlik Konseyinin kapalı Maraş konusuyla ilgili kararlarında kayda geçirilenlerin harfi harfine muhafaza edilmesinin isteneceği de ifade edildi.
Mektupta, BM Güvenlik Konseyinin, Kıbrıs sorunundaki özlü müzakerelerin yeniden başlaması çabalarını sabote eden bu tarz faaliyetlerden haberdar olması ve bunları kınaması gerektiğine dair önemli bir atıf yapılacağını da iddialarına ekledi.
PARTİLERİN AÇIKLAMALARI

banner317
Rum siyasi partilerinden bazılarının konuyla ilgili kınama açıklamalarına da yer veren gazete, partilerin bu konuyu “tehlikeli ve oldukça olumsuz bir gelişme” olarak nitelendirdiklerini belirtti.
Gazeteye göre DİSİ partisi ise konuyla ilgili yazılı açıklamasında, Türkiye’nin kapalı bölge Maraş’taki “yeni kışkırtıcı eylemini” kınadığını belirterek, bu eylemin “Türkiye’nin, kapalı bölge Maraş’la ilgili BM Güvenlik Konseyinin belirli kararlarını ihlal etmekte olan yayılmacı tutumunu kanıtlayan bir hareket olduğu” iddiasında bulundu.
EDEK partisi de yaptığı yazılı açıklamada “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Maraş’ta gerçekleşen ve kınanması gereken girişimler aleyhinde politik ve diplomatik önlemler alınmasının zamanının geldiğini” ileri sürdü.
Gazete, Rum Ekologlar- Vatandaşlar İşbirliği’nin de bir kınama açıklaması yayımladığını ekledi.
Kapalı Maraş’taki toplantıyla ilgili haberler Alithia’da “Oktay ve Gül’ün de Katılımıyla Kapalı Kentte Maraş’la İlgili Toplantı”, Haravgi’de “Oktay ve Gül’ün Katılımıyla Maraş’la İlgili Toplantı”, Fileleftheros’ta ise “Maraş’la Yeni Oyun” başlığıyla yer aldı.
(İY/ÖK)                           
 

banner335
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney Kıbrıs’ta Medeni Usul Hukukunda Değişiklik Planlanıyor
Güney Kıbrıs’ta Medeni Usul Hukukunda Değişiklik Planlanıyor
Güney’de enginarlar ve kabaklar da dondan zarar gördü
Güney’de enginarlar ve kabaklar da dondan zarar gördü
Güney Kıbrıs’ta 20 Tane “gyps Fulvus” Türü Akbaba Bulunuyor
Güney Kıbrıs’ta 20 Tane “gyps Fulvus” Türü Akbaba Bulunuyor
Larnaka Limanı Geçici Olarak “savaş Limanı” Oluyor
Larnaka Limanı Geçici Olarak “savaş Limanı” Oluyor
Güney Kıbrıs’ın En Büyük Güneş Parkı Faaliyete Geçti
Güney Kıbrıs’ın En Büyük Güneş Parkı Faaliyete Geçti
Anastasiadis Ab Konseyi Başkanı’yla Göç Konusunu Görüştü
Anastasiadis Ab Konseyi Başkanı’yla Göç Konusunu Görüştü
Güney Kıbrıs’ta Şikeli Maçlarla İlgili Gözaltına Alınan 2 Kişiye 8’er Gün Tutukluluk
Güney Kıbrıs’ta Şikeli Maçlarla İlgili Gözaltına Alınan 2 Kişiye 8’er Gün Tutukluluk
Rum Hükümet Sözcüsü, TC Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasını yorumladı
Rum Hükümet Sözcüsü, TC Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasını yorumladı
Papadakis’in Edek’ten ihraç edilmesinin ardından Edek’te kriz derinleşiyor
Papadakis’in Edek’ten ihraç edilmesinin ardından Edek’te kriz derinleşiyor
Rum tarafındaki devlet yetkililerinin yıllık maaşları
Rum tarafındaki devlet yetkililerinin yıllık maaşları

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim