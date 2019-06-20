banner313
banner318
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95790
ALTIN
255.136
DOLAR
5.7339
STERLİN
7.3094
EURO
6.4820
Karma yem fiyatları düşürüldü
KARMA YEM FİYATLARI DÜŞÜRÜLDÜ
En çok yağış nereye düştü?
EN ÇOK YAĞIŞ NEREYE DÜŞTÜ?
KKTC’de izinsiz ikamet: 6 tutuklu
KKTC’DE İZİNSİZ İKAMET: 6 TUTUKLU...
İstinafa gitti cezası 20 aydan 4 yıla çıkarıldı!
4 YIL HAPİS YATACAK
banner306
Flaş Haber
Bayezit hayatını kaybetti
Kapat

Kapalı Bölge Maraş’ın Açılması Konusu

Lefkoşa, 20 Haziran 19 : KKTC hükümetinin kapalı bölge Maraş’ta bulunan taşınmaz malların envanterinin çıkartılması ve KKTC idaresi altında yerleşime açılması yönünde kararı Rum basınında geniş yer buldu.

Kapalı Bölge Maraş’ın Açılması Konusu

Lefkoşa, 20 Haziran 19 : KKTC hükümetinin kapalı bölge Maraş’ta bulunan taşınmaz malların envanterinin çıkartılması ve KKTC idaresi altında yerleşime açılması yönünde kararı Rum basınında geniş yer buldu.

20 Haziran 2019 Perşembe 08:29
Kapalı Bölge Maraş’ın Açılması Konusu

Lefkoşa, 20 Haziran 19 : KKTC hükümetinin kapalı bölge Maraş’ta bulunan taşınmaz malların envanterinin çıkartılması ve KKTC idaresi altında yerleşime açılması yönünde kararı Rum basınında geniş yer buldu.

Alithia gazetesi: “Maraş’a Genişleme – Kapalı Kentin Kıbrıs Türk İdaresi Altında Açılması Yönünde İşgal Bölgelerinden Açıklama” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, kapalı bölge Maraş’ın Kıbrıs Türk iadesi altında yerleşime açılması yönünde ilk olarak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ardından da Başbakan Ersin Tatar tarafından yapılan açıklamalara ve Rum tarafının tepkilerine geniş yer verdi.

Gazete, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın, kapalı bölge Maraş’ın KKTC’nin bir parçası olduğunu söylediğini ve buradaki taşınmazların kime ait olduklarının tartışma konusu olduğunu ifade ettiğini yazdı.

Başbakan Ersin Tatar’ın ise “Kıbrıs Rum tarafının statükoyu Kıbrıslı Türklerin aleyhine kullanmalarına, Türkiye’yle işbirliği içerisinde son vereceklerini” dile getirdiğini aktaran gazete, Özersay ve Tatar’ın açıklamalarına geniş şekilde yer verdi.

Gazete, Özersay ve Tatar’ın kapalı bölge Maraş’a ilişkin açıklamalarının hayata geçirilmesinin, KKTC topraklarının genişletilmesi anlamına geleceğini belirtirken Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis , sözde “Maraş Belediye Başkanı” Aleksis Galanos ve diğer siyasi partilerin açıklamalarına da yer verdi.

Habere göre Rum Dışişleri Bakanı Hristodulidis dünkü açıklamasında, ABD’nin 2014 yılındaki Başkan Yardımcısı Joe Biden’in adaya ziyareti sırasında gündeme getirdiği, kapalı bölge Maraş yeniden inşası için komite kurulması önerisini reddedenin Özersay olduğu iddiasında bulundu.

Hristodulidis: “Anlaşmaya çok yakındık ancak son gün, Biden’in ziyaretinden bir gün önce Özersay, Kıbrıslı Rumların komiteye her türlü katılımını ihtimal dışı bıraktı. ABD’nin, Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk ortak komite kurulması konusundaki tüm ısrarlarına karşın hayır diyordu” iddiasında bulundu.

Bunun üzerine Özersay’a, uluslararası bir komite kurulması önerisinde bulunulduğunu ancak Özersay’ın bunu da kabul etmediğini öne süren Hristodulidis, Özersay’ın en sonunda Kıbrıslı Türklerden oluşan bir komite kurulması önerisinde bulunduğunu ancak bu önerinin hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğinin herkes tarafından anlaşılır olduğunu savundu.

Kapalı bölge Maraş’ın açılması konusunda bir diğer açıklama da sözde “Maraş Belediye Başkanı” Aleksis Galanos’tan geldi.

Galanos dün yaptığı açıklamada, Özersay’ın açıklamalarının, Türkiye’nin yönlendirmesiyle yapılan ve hedef şaşırtma amacı güden taktiksel bir hareket olduğu iddiasında bulundu.

Özersay’ın söz konusu eyleminin, Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’indeki gelişmeler ve Türkiye’nin “yasadışı eylemleri” konusunda Brüksel’de olanlarla ilişkili olduğunu öne süren Galanos, “bunlar Maraş’ın iadesiyle alakası olmayan taktiksel hareketlerdir” şeklinde konuştu.

banner317
Galanos ayrıca, Kıbrıs Rum tarafının BM ve AB’ye başvurması gerektiğini de savundu.

Rum siyasi partilerinden de konuya ilişkin açıklamalar geldi.

DİSİ partisinden yapılan açıklamada “Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye’nin Kıbrıs sorununun çözümü için siyasi niyet ortaya koymak yerine MEB’in işgali ve sahte devletin yönetim sınırlarının yasadışı genişletilmesi girişiminde bulundukları” iddia edildi.

Özersay ve Tatar’ın açıklamalarının BM parametrelerinin, iki toplumlu iki kesimli federasyonun ve Guterres çerçevesinin dışında olduğunu öne süren DİSİ, kapalı bölge Maraş’ın açılması yönündeki eylem ve girişimler “yasadışı olduğunu” savundu.

Habere göre AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ise dünkü açıklamasında, kapalı bölge Maraş’ın Kıbrıs Türk idaresi altında açılacağı ve taşınmazların yasal sahiplerine iade edileceğine dair bilgilerin yıllardan beridir var olduğunu vurgulayarak bunun BM’nin ilgili kararlarına aykırı olduğunu ifade etti.

Bu tip bir uygulamanın Kıbrıs’ın kalıcı bölünmesi anlamına geleceğini öne süren Kiprianu, bunu kabul etmelerinin söz konusu olmadığının altını çizdi.

DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos ise, Türk tarafının bu konuda gerçekten ilerleme sağlanmasını istiyorsa 1979 Kiprianu-Denktaş anlaşmasını uygulamaya koyması gerektiğini savundu.

Fileleftheros gazetesi ise konuya ilişkin haberini: “Yine Maraş’la Oynuyorlar – Maraş’lı Hareket – Ankara ve Özersay’dan ‘Seçimler’ Çerçevesinde Yeni Koşullar Yaratma Hareketleri” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Rum hükümetinin konu hakkında BM Güvenlik Konseyi’ni bilgilendirmeye hazırlandığını yazdı.

AB’nin Türkiye aleyhine önlemler almasının gündeme geldiği şu günlerde Türkiye ve KKTC’nin, yine Maraş oyununu oynamaya başladığı yorumunda bulunan gazete, Özersay ve Tatar’ın açıklamalarına da haberinde geniş yer verdi.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Politis: “Maraş’tan Başlayarak İki Devlete Yelken Açma – Özersay’ın Açıklaması Plansız ve Maraşlılar Olmaksızın – Maraş’la Bölünmenin Başlangıcı”.

Haravgi: “Maraş’ı Açarak Yeni Oldu Bittiler Planlıyorlar – Uzman Grubu Bilimsel Kayıt İçin Maraş’a Giriyor – Kiprianu: Gelişmeleri Kabul Etmemiz Söz Konusu Değil”.

(SB/HÖ)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rum Bakanlar Kurulu’ndan Kuzeyde Rum Ve Maronitlerin Yaşadığı Köylere Yerleşeceklere  Teşvik
Rum Bakanlar Kurulu’ndan Kuzeyde Rum Ve Maronitlerin Yaşadığı Köylere Yerleşeceklere  Teşvik
Türkiye’nin “meb’deki” Faaliyetleri Konusu Ve Ab Liderler Zirvesi
Türkiye’nin “meb’deki” Faaliyetleri Konusu Ve Ab Liderler Zirvesi
İsaak-solomu Büstü Derinya Kapısı Bölgesinden Taşınıyor
İsaak-solomu Büstü Derinya Kapısı Bölgesinden Taşınıyor
Özersay-Anastasiadis yemeği
Özersay-Anastasiadis yemeği
Rum Çiftçiler Kıbrıs Türk Arazilerinin Yeniden Kiralanmasına İmkan Tanınmasını İstiyorlar
Rum Çiftçiler Kıbrıs Türk Arazilerinin Yeniden Kiralanmasına İmkan Tanınmasını İstiyorlar
Ifatca Ve Atceuc’dan Sivil Havacılık Dairesi Binasındaki Çökme Nedeniyle Açıklama
Ifatca Ve Atceuc’dan Sivil Havacılık Dairesi Binasındaki Çökme Nedeniyle Açıklama
Rum Başkanlık Müsteşarı Vasilis Palmas’tan Maraş Konusunda Açıklama
Rum Başkanlık Müsteşarı Vasilis Palmas’tan Maraş Konusunda Açıklama
Rum Meteorolojiden Turuncu Alarm
Rum Meteorolojiden Turuncu Alarm
Seri Cinayet Mağdurlarının Çocuklarına Yardım Yapılacak
Seri Cinayet Mağdurlarının Çocuklarına Yardım Yapılacak
Her Sınır Kapısından Yapılan Geçişlerin  rakamları
Her Sınır Kapısından Yapılan Geçişlerin  rakamları

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner319

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim