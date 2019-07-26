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Kapalı Maraş’ta envanter sayımı Rum basınında

Kapalı Maraş’ta envanter sayımı Rum basınında

26 Temmuz 2019 Cuma 08:53
Kapalı Maraş’ta envanter sayımı Rum basınında

PRODROMU’DAN AÇIKLAMA VE RUM SİYASİ PARTİLERDEN TEPKİLER

Kapalı Maraş’ta envanter sayımı için dün başlayan çalışmalar, bugünkü Rum gazetelerine de yansıdı. Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu konuyla ilgili açıklama yaparken, Rum siyasi partiler envanter çalışmalarına tepki gösterdi.
Politis gazetesi “Kıbrıslı Türkler Maraş’a Girdi… Tatar-Özersay ‘Hükümeti’nin’ Belirlediği Kıbrıslı Türk Uzmanlar, Maraş’a Yapılan Ortak Ziyaretten Sonra Dün İşbaşı Yaptı” başlık ve spotuyla aktardığı haberinde, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay eşliğindeki uzmanların dün, Maraş’a girerek çalışmalara başladığını yazdı ve Özersay ile Başbakan Ersin Tatar’ın açıklamalarını aktardı.
Habere göre Prodromu, konuyla ilgili dünkü açıklamasında, Maraş’ta meydana gelen gelişmelerin BM kararlarının “açık şekilde ihlal edildiğini” gösterdiğini kaydederek, bu faaliyetlerin, son zamanlarda yapılan ve müzakerelerin yeniden başlaması için gereken havayı dağıtan eylemlerin bir parçası olduğunu öne sürdü.
Gazete, Rum siyasi partilerden DİSİ’nin, envanter çalışması için Maraş’a girilmesini kınayarak, bu “kabul edilemez hareketin”, Kıbrıs sorunundaki olumsuz havayı körüklediğini belirttiğini yazdı.
Habere göre DİSİ, idari sınırların “yasadışı olarak” genişletilmesinin kabul edilemez olduğunu ve Maraş’ın “yasal sahiplerine” iadesiyle ilgili kesin hükmü bulunan BM Güvenlik Konseyi’nin kararlarının ihlal edildiğini savundu.
Gazete, EDEK’in ise envanter sayımının BM’ye şikayet edilmesi gerektiğini belirttiğini yazdı.

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Habere göre EDEK, 9 Ağustos’taki liderler görüşmesinin de envanter sayımı yapıldığı için iptal edilmesi ve KKTC aleyhinde mali ve siyasi yaptırımlarda bulunulması gerektiğini iddia etti.
Haber, diğer gazetelerde şu başlıklarla yansıtıldı:
Alithia gazetesi: “Sayım Grubu Dün Maraş’a Girdi”
Haravgi gazetesi: “Özersay Hükümet Maraş’ın Açılması İçin Hazır Diyor”
Fileleftheros gazetesi: “Maraş’ta Sayım”.
 

Son Güncelleme: 26.07.2019 12:21
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