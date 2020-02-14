banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
121083
ALTIN
306.903
DOLAR
6.0523
STERLİN
7.9006
EURO
6.5601
Sayın Günsel’in en büyük sınavı
Sayın Günsel’in en büyük sınavı
Ankara sokağı
Ankara sokağı
Akıncı’yı böyle mi cezalandıracaksınız!
Akıncı’yı böyle mi cezalandıracaksınız!
Türkiye’yi sevmeyenleri Rum seviyor mu?
Türkiye’yi sevmeyenleri Rum seviyor mu?

Kapalı Maraş toplantısı gündemdeki yerini koruyor

Kapalı bölge Maraş konusunun ele alınacağı ve Türkiye’den de üst düzey yetkililerin katılacağı yuvarlak masa toplantısı, Rum kamuoyunu meşgul etmeyi sürdürüyor.

Kapalı Maraş toplantısı gündemdeki yerini koruyor

Kapalı bölge Maraş konusunun ele alınacağı ve Türkiye’den de üst düzey yetkililerin katılacağı yuvarlak masa toplantısı, Rum kamuoyunu meşgul etmeyi sürdürüyor.

14 Şubat 2020 Cuma 08:32
Kapalı Maraş toplantısı gündemdeki yerini koruyor


Politis gazetesi, “Komitenin Çözümü – Özersay Maraş İçin Eylemlerin ‘Seçimden’ Sonra Olacağını Söylüyor” başlıkları altında verdiği haberinde, kapalı bölge Maraş için KKTC’de yapılacak toplantıda siyasi ve hukuki kararlar üretileceği beklentisinin Güney Kıbrıs’ta endişelere yol açtığını yazdı.
Gazete haberinde, Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın dün yaptığı açıklamada, yarınki toplantının önemine dikkat çekerek, Maraş’a ilişkin herhangi bir eylem kararının KKTC’deki Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında açıklanacağını söylediğini aktardı.
Haberde, sözde “Maraş Belediyesi’nin” ise BM Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesi ülke ile BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’a dün bir mektup göndererek durumu protesto ettiği vurgulandı.
Söz konusu mektupta, BM’nin kapalı bölge Maraş konusundaki kararlarına saygı gösterilmesi talebinde bulunuldu.
Gazete, Kıbrıslı Rumların Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ndeki (AİHM) davalarına bakmakla tanınan Rum avukat Ahilleas Dimitriadis’in de dün konuya ilişkin bir açıklamada bulunduğunu ve Maraş kökenli Rumları, Maraş’ın Kıbrıs Türk idaresi altında açılması durumunda haklarını aramaya hazır olmaları konusunda uyardığını yazdı.

banner317
Habere göre Dimitriadis, Maraş konusunda BM nezdinde yapılan girişimlerin yanı sıra burada mülk sahibi olan Kıbrıslı Rumların Taşınmaz Mal Komisyonu’na (TMK) başvurarak hukuki savunma kalkanı oluşturmaları gerektiğini de vurguladı.
TMK’ın “Kıbrıslı Türk kullanıcısı olmaması durumunda taşınmazın Kıbrıslı Rum mal sahibine iade edilebileceği” argümanı için en iyi örneğin Maraş olduğunu ifade eden Dimitriadis, Maraş’taki taşınmazların iş adamlarına, örneğin turizm amaçlı, verilemeyeceği iddiasına da bulundu.
Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:
Alithia: “Türkiye Özersay ve Tatar’ı Destekliyor – Maraş Kıbrıs Türk Liderinin Seçim Propagandasında”.
Haravgi: “Maraş İçin Yeni Oldu Bittiler Hazırlıyorlar – Özersay: Kararlar Seçimden Sonra Açıklanacak”.
Fileleftheros: “Hedefler Çok Yönlü”.
 

banner335
Son Güncelleme: 14.02.2020 11:38
Anahtar Kelimeler:
Kapalı Maraş Toplantısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Baf’taki Kıbrıslı Türk dükkanları ihaleye çıkıyor
Baf’taki Kıbrıslı Türk dükkanları ihaleye çıkıyor
Spehar’dan Kıbrıs sorunuyla ilgili açıklamalar
Spehar’dan Kıbrıs sorunuyla ilgili açıklamalar
Anastasiadis Suudi Şeyhi'nin özel jetini kullandığı için özür diledi
Anastasiadis Suudi Şeyhi'nin özel jetini kullandığı için özür diledi
Güney Kıbrıs’ta Medeni Usul Hukukunda Değişiklik Planlanıyor
Güney Kıbrıs’ta Medeni Usul Hukukunda Değişiklik Planlanıyor
Güney’de enginarlar ve kabaklar da dondan zarar gördü
Güney’de enginarlar ve kabaklar da dondan zarar gördü
Güney Kıbrıs’ta 20 Tane “gyps Fulvus” Türü Akbaba Bulunuyor
Güney Kıbrıs’ta 20 Tane “gyps Fulvus” Türü Akbaba Bulunuyor
Larnaka Limanı Geçici Olarak “savaş Limanı” Oluyor
Larnaka Limanı Geçici Olarak “savaş Limanı” Oluyor
Güney Kıbrıs’ın En Büyük Güneş Parkı Faaliyete Geçti
Güney Kıbrıs’ın En Büyük Güneş Parkı Faaliyete Geçti
Anastasiadis Ab Konseyi Başkanı’yla Göç Konusunu Görüştü
Anastasiadis Ab Konseyi Başkanı’yla Göç Konusunu Görüştü
Kapalı Maraş’ta Yapılacak Toplantı Rum Basınında
Kapalı Maraş’ta Yapılacak Toplantı Rum Basınında

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim