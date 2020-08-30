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Kapalı Maraş Sakinleri Rum Liderliğine Tepkili

LORDOS, KARULLAS, İKONOMU VE “EN AZ 25 BİN MARAŞ KÖKENLİ KIBRIS TÜRK İDARESİ ALTINDA DÖNMEK NİYETİNDE”

30 Ağustos 2020 Pazar 14:26
Kapalı Maraş Sakinleri Rum Liderliğine Tepkili
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LORDOS, KARULLAS, İKONOMU VE “EN AZ 25 BİN MARAŞ KÖKENLİ KIBRIS TÜRK İDARESİ ALTINDA DÖNMEK NİYETİNDE”
 "Kapalı Maraş’ın KKTC tarafından yerleşime açılmaya hazırlanmakta olduğu bu dönemde", Maraş kökenli Rumların, hiçbir ön hazırlık, yönlendirme ve bilgilendirme yapmayıp, kendilerini yine “tek başına ve çıkmazda” bırakmasından dolayı Rum Yönetimi’ne tepkili.
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastaiadis’in “Derinya Balediyesi” tarafından düzenlenen “anti işgal” eyleminde yaptığı konuşmada, “Size gelen tekliflere (Kıbrıs Türk idaresi altında Maraş’a dönmekle ilgili) kulak tıkayın” çağrısı yaptığı, siyasi partilerin de sadece “eski vatanseverlik söylemlerini” tekrarladıkları hatırlatılarak, kimse Maraş kökenlilere, “siz ne yapmak istiyorsunuz” diye sormadığına işaret edildi.
Alithia “Maraş. Geri Dönmek? Küstahlık Trajik, Ama Yalnızlık Daha Trajik” başlığıyla aktardığı haberinde, “Kıbrıs müzakerelerindeki belki de son koz olan Maraş kartı yine yakılma riski altında kent sakinleri yeniden acı ikilemlerle karşı karşıya” vurgusunu yaptı.
Gazete, Kıbrıs Türk idaresi altında geri dönmek isteyip istemediklerini sorduğu Maraş kökenlilerin evet cevabı verdiğine ancak hemen ardından bazı ön şartlar ortaya oyduklarına işaret etti. Gazete “Andreas Lordos, Nikor Karullas ve Doktor Vasos İkonomu ata toprağına, Kıbrıs Türk idaresi altında da olsa döneceğini, ancak bazı ön şartlar altında döneceğini” söylediğini yazdı.
Gazeteye göre, Lordos, şunları söyledi:
“Ben de dahil en az 25 bin Maraşlının geri dönmek niyetinde olduğunu biliyorum. Bu rakamı, 2016’da Maraş Belediye başkanlığına talip olduğumda, Maraşlıların sorunları hakkında daha net bir görüntü elde edebilmek için yaptığım araştırmaya dayanarak veriyorum. Araştırmada, yüzde 30’unun Kıbrıs Türk idaresi altında geri döneceği ortaya çıkmıştı. Diğer bir yüzde 30’u BM kararları tahtında ve yüzde 10’u da Kıbrıs sorunu çözüldükten sonra döneceğini söyledi. Kent nüfusuna göre yurtdışına taşınanlar ve muhtemelen geri dönmeyecek olanlar hariç en az 25 bin kişi kente geri dönmek niyetinde”     
Karullas ise şunları kaydetti:

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“Evet dönmek istiyorum ve bunu Kıbrıs Türk idaresi altında da yaparım ancak bazı şartlar altında. Kıbrıslı Türklerle ilişkiler kurduk, kuruyoruz ve onların da endişeleri olduğunu görüyoruz çünkü birçok tutulmayan vaatte bulunuldu. Bunca yıldır çok şey söylendi ama çok azı yapıldı. Kentime geri dönme isteğimden bir an vazgeçmedim ancak bunu yapmak için uygun ön şartların var olduğunu bilmem lazım”
İkonomu, da şunları söyledi:
“Tabii dönmek isterim. Balık avladığım ve küçükken oynadığım sahile dönmek ve bir kulübe inşa ederek, orada kalmak. Kıbrıs Türk idaresi altında da dönerim çünkü geri dönme gereği varlığını asla kaybetmedi.”
Sözde “Maraş Belediye Başkanı” Simos Yoannu, son dönemde, Maraşlılara özellikle kapalı bölgedeki ve sahildeki mallarını satmak isteyip istemediklerinin sorulduğu yönünde kendilerine bilgi geldiğini ve bu durumun gittikçe artmaya başladığı kaydetti.  
“Kişilerin kimler ve hangi çıkar çevrelerinin temsilcileri olduklarını, arkalarında kimler olduğunu bilmiyorum dolayısıyla bu hareketlerinin maksadına dair hiçbir olasılığı dışarıda bırakamam” diyen Yoannu şunları da ekledi: 
“Kapalı bölge dışındaki mallarını satan göçmenler olduğunu biliyorum. Kapalı bölge içerisinde bu tür alışverişler olup olmadığını duymadım. Olmuşsa bile henüz ortaya çıkmamış da olabilir.” 
(ŞA/FEZ) 
 

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Son Güncelleme: 30.08.2020 15:02
Anahtar Kelimeler:
Guncel
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