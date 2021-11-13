banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 21°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Hükümet güvenoyu aldı
Hükümet güvenoyu aldı
Güngör çöplüğündeki yangın söndürme çalışmaları devam ediyor
Yangın yer yer sürüyor
KKTC 38 yaşında…
KKTC 38 yaşında
Ünal Üstel’in biletini kimler kesti!
Ünal Üstel’in biletini kimler kesti!
banner405

Kapalı Maraş konusundaki “seçenekler listesi yapım aşamasında”

Avrupa Komisyonu’nun, kapalı Maraş’taki açılım faaliyetlerinin “tek yanlı faaliyetler olduğu” gerekçesiyle Türkiye’ye “verilecek cevap seçenekleri belgesinin yapım aşamasında olduğu” haber verildi.

13 Kasım 2021 Cumartesi 11:00
Kapalı Maraş konusundaki “seçenekler listesi yapım aşamasında”

Alithia’nın haberine göre Avrupalı bir yetkili, 15 Kasım Pazartesi günü Brüksel’de gerçekleşecek Dış Konular Konseyi toplantısı vesilesiyle basına yönelik bilgilendirme sırasında, “seçenekler belgesinin (option paper) yapım aşamasında olduğunu, kesinleştirilmediğini, Dışişleri Bakanları’nın Aralık ayındaki Konsey toplantısında mercek altına alınacağını” söyledi.
Söz konusu belgenin neden pazartesi günkü konsey toplantısında masada olmayacağı, belgeye dair zorluklar ve anlaşmazlıklar mı olduğu sorusuna karşılık AB yetkilisi “önemli olan, devam etmekte olan bir prosedür olmasıdır” cevabını verdi. Belgenin yazımı için üye devletler ve Avrupa Dış Eylem Birimi arasında istişareler yapılacağını söyledi. 
Yetkili, Komisyon’un dış konular birimlerinin, seçenekler belgesini, hangi seçenekleri tercih ettikleri, hangilerini etmedikleri konusunda üye devletlerle temasa geçeceğini, belgenin Aralık’taki Dış Konular Konseyi’nde masada olacağını, Dışişleri bakanlarının Aralık’taki tartışmasının teknokratlarla da zenginleştirileceğini söyledi, belgenin 27 büyükelçinin de COREPER’de tartışacağını anlattı. 

banner341
Türkiye’nin KKTC’deki “tek yanlı” diye nitelediği faaliyetlerinden endişe duyduklarını söyleyen yetkili “bizim için ana mesele, Kıbrıs halkı ve Doğu Akdeniz’in iyiliği için Kıbrıs sorununun çözülmesidir.  BM bu hedefle diyaloğun yeniden başlaması için uygun adımları atacak” ifadelerini kullandı.
Gazete 15 Kasım pazartesi günü Brüksel’de gerçekleştirilecek Dış Konular Konseyi’nde ana gündemin Batı Balkanlar ve Sahra altı Afrika olacağını, Maraş konusunun, Belarus sınırındaki durum, Etiyopya’daki çatışmalar ve Sudan’daki gelişmelerle birlikte güncel konular başlığı altında anılacağını yazdı.
Politis haberi “Avrupa Birliği… Maraş’la İlgili Seçenekler Üzerinde Çalışılıyor” başlığı altında özetledi. 
 

banner360
Son Güncelleme: 13.11.2021 13:31
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Crans Montana tutanakları Rum siyasi dünyasını karıştırdı
Crans Montana tutanakları Rum siyasi dünyasını karıştırdı
Stewart, Tatar ve Anastasiadis’le ayrı ayrı görüşecek
Stewart, Tatar ve Anastasiadis’le ayrı ayrı görüşecek
“Dörtlü İnisiyatif”ten Larnaka açıklarında tatbikat
“Dörtlü İnisiyatif”ten Larnaka açıklarında tatbikat
Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte 224 yeni vaka, 1 yeni can kaybı
Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte 224 yeni vaka, 1 yeni can kaybı
Güney Kıbrıs’ta 10 Kasım'a kadar 587 kişi yaşamını yitirdi
Güney Kıbrıs’ta 10 Kasım'a kadar 587 kişi yaşamını yitirdi
AB fonlarının kullanımı konusunda Güney Kıbrıs ilk sırada
AB fonlarının kullanımı konusunda Güney Kıbrıs ilk sırada
Mülteciler tekneyle kaçmaya teşebbüs etti
Mülteciler tekneyle kaçmaya teşebbüs etti
Papa Francis’in Kıbrıs ziyaretinin detayları
Papa Francis’in Kıbrıs ziyaretinin detayları
Guterres ile Çavuşoğlu’nun Crans Montana’daki ilk görüşmelerinin tutanağı ifşa edildi
Guterres ile Çavuşoğlu’nun Crans Montana’daki ilk görüşmelerinin tutanağı ifşa edildi
Güney Kıbrıs’ta 2022’nin ilk yarısına kadar 8 bin 657 işçiye ihtiyaç var
Güney Kıbrıs’ta 2022’nin ilk yarısına kadar 8 bin 657 işçiye ihtiyaç var

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim