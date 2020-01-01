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Kanlıdere’ye akıllı geçit

Kanlıdere’deki park için kurulması gerekli olacak sınır kapısının kontrolü için akıllı ve teknolojik çözümlerin arandığı belirtildi.

Kanlıdere’ye akıllı geçit

Kanlıdere’deki park için kurulması gerekli olacak sınır kapısının kontrolü için akıllı ve teknolojik çözümlerin arandığı belirtildi.

01 Ocak 2020 Çarşamba 13:15
Kanlıdere’ye akıllı geçit

Politis gazetesi, iki toplumu Çevre Teknik Komitesi’nin, bölünmüş başkentin birleştirilmesi hedefiyle, yıllardır ileriye götürmeye çalıştığı bir proje olan Kanlıdere’deki park için kurulması gerekli olacak sınır kapısının denetimi için, akıllı ve teknolojik çözümler aradığını yazdı.

Gazete, bahse konu geçidin, elektronik sistemle denetimin, parkın kuzeyde genişletilmesinin ileriye götürülmesi açısından oluşturucu bir unsuru teşkil ettiğini kaydetti.

Altı yıllık bir gecikmenin ardından yeniden faaliyete geçen teknik komitenin, iki taraf arasındaki dikey bağlantının hayata geçirilmesini üstlendiğini belirten gazete, iki toplumlu Çevre Teknik Komitesi Kıbrıs Rum tarafı adına koordinatör Mihalis Loizidis’in konuyla ilgili açıklamalarına yer verdi.

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Habere göre, Loizidis, komitenin tüm üyelerinin çabasının, diğer sınır kapılarında olduğu gibi, polisle donatılmış bir geçiş noktası-sınır kapısı yaratmak değil, geçişleri kolaylaştıracak; ayrıca güvenlik koşullarını da garanti altına alacak teknolojik çözümler bulmak olduğunu söyledi.

Loizidis, bilindiği şekliyle geçiş noktalarının, bahse konu projeye yönelik geçişleri kolaylaştırmak yerine zorlaştıracağını belirten Loizidis, mükemmel bir işbirliği içinde oldukları komitenin Kıbrıslı Türk Koordinatörü Şerife Gündüz ile birlikte akıllı bir geçidin, geçişi kolaylaştıracağı konusunda hem fikir olduklarını belirtti.

Loizidis, teknolojik çözümlerin bulunması için yurt dışından Kıbrıs’a uzmanların davet edileceğini de belirtti.

Son Güncelleme: 01.01.2020 16:57
Anahtar Kelimeler:
Kanlıdere
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