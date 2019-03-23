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Kani Kanol’dan İade Edilecek Sanat Eserleriyle İlgili Açıklama

Lefkoşa, 23 Mart 19 : İki toplumlu Kültür Teknik Komitesi Eşbaşkanı Kani Kanol, Kıbrıs Türk tarafının 36 Rum sanatçıya ait 218 sanat eserini iade etmeye hazır olduğunu açıkladı.

Kani Kanol’dan İade Edilecek Sanat Eserleriyle İlgili Açıklama

Lefkoşa, 23 Mart 19 : İki toplumlu Kültür Teknik Komitesi Eşbaşkanı Kani Kanol, Kıbrıs Türk tarafının 36 Rum sanatçıya ait 218 sanat eserini iade etmeye hazır olduğunu açıkladı.

23 Mart 2019 Cumartesi 09:45
Kani Kanol’dan İade Edilecek Sanat Eserleriyle İlgili Açıklama

Lefkoşa, 23 Mart 19 : İki toplumlu Kültür Teknik Komitesi Eşbaşkanı Kani Kanol, Kıbrıs Türk tarafının 36 Rum sanatçıya ait 218 sanat eserini iade etmeye hazır olduğunu açıkladı.

Politis gazetesinin haberine göre Rum Haber Ajansı’na açıklama yapan Kanol, bu eserler iade edildiğinde “ruhunun huzur bulacağını” ifade ederek, doğru olanı yaptıklarına inandığını ve bu meselenin, inanç meselesi olduğunu söyledi.

Habere göre Kanol, 1996 yılında Mehmet Ali Talat’ın Eğitim Bakanı olduğu döneme kadar kimsenin, bu eserlerin Rum sanatçılar tarafından yapıldığını bilmediğini kaydederek, bu eserlerin Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) depolarında muhafaza edildiğini belirtti.

Kanol, aynı depoda Kıbrıslı Türk sanatçıların eserlerinin de muhafaza edildiğini ve bu sebepten ötürü, hangi eserin kime ait olduğunun bilinmesinin zor olduğunu; bunun yanı sıra bazı Rum eserlerinde herhangi bir imzanın bulunmadığını söyledi.

218 sanat eserinin ait olduğu 36 Rum sanatçının artık hayatta olmadığını da belirten Kanol, bu sanatçılar arasında Pol Yeorgiu, Stelyos Votsis ve Hristoforos Savvas gibi isimlerin bulunduğunu kaydetti.

Kanol, eserlerin zamanla hasara uğradığını ve özel bir yöntemle paketlendiğini ifade ederek, teknik komitenin eserler üzerinde herhangi bir düzeltme ya da tamirat yapma yetkisinin bulunmadığına işaret etti.

(GE/ÖK)

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