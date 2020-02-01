Kamu Araçlarının 3 Yıllık Akaryakıt İhtiyacının Karşılanması İçin İhaleye Çıkılıyor

Lefkoşa, 1 Şubat 20 : Rum Milli Muhafız Ordusu, belediyeler, büyük kurumlara ait olan kamu araçlarının 3 yıllık akaryakıt ihtiyacının giderilmesi için ihaleye çıkılacağı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi Rum Yönetimi’ne ait devlet araçlarının, 3 yıllık akaryakıt gereksinimlerinin karşılanması amacıyla büyük bir ihaleye çıkılacağını yazdı.

Gazete, ihaleye, sadece araçlara yönelik akaryakıtın değil, uçak ve helikopterler için yakıtın da ilave edileceğini belirtti.

İhale içerisinde, kamu araçlarının tümünde akaryakıt kontrolü için elektronik kontrol halkalarının yerleştirilmesinin de bulunacağını belirten gazete, bu halklarla birlikte hangi araca, hangi saatte ne kadar ve nasıl akaryakıt konduğu gibi unsurların kontrol edilebileceğini yazdı.

Gazete haberinde devlete akaryakıt sağlayacak olan petrol şirketlerinin, biyoyakıtsız yakıt da temin etmesinin gerekeceğini çünkü RMMO araçlarına biyoyakıtsız yakıt verildiğini belirtti.

(FK/HA)