Kamu Maliyesinde 930 milyon Euro açık

Rum tarafında kamu maliyesinde Ocak-Temmuz ayları arasındaki dönemde 930,9 milyon Euro açık meydana geldiği haber verildi.

Rum İstatistik Biriminin yayımladığı verilere göre, geçtiğimiz yılın aynı döneminde kamu maliyesinde 385,7 milyon Euro’luk bir açık meydana geldiğini anımsatan Haravgi gazetesi, korona virüsü pandemisi yüzünden, bu yılın ilk yedi ayında, gelirlerde yüzde 14,6 azalma, giderlerde ise yüzde 12,8 artış meydana geldiğini belirtti.



Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 4 milyar 98 milyon Euro olan gelirlerin, bu yılın aynı döneminde 4 milyar 25 milyona gerilediğini kaydeden gazete, giderlerin ise artış göstererek, 4 milyar 59 milyon Euro’dan, 5 milyar 18 milyon Euro’ya yükseldiğini ifade etti.Gazete başka bir haberinde ise, Güney Kıbrıs’ta bu yılın ilk 6 ayında ekonomideki zararın 721,9 milyon Euro olduğunu ekledi.