Kadis: “hellim Dosyası Teknokratik Değil Siyasi Sebeplerle Onaylanmıyor”

Lefkoşa, 26 Şubat 19 : Rum Tarım Bakanı Kostas Kadis, hellim dosyasının teknokratik değil siyasi sebeplerden ötürü onaylanmadığını söyledi.

Alithia gazetesi, “SuperSport FM”e açıklamalarda bulunan Kadis’in, hellimin büyük bir dinamik kazandığını ve bazı güçlerin, “Kıbrıs’ın” hellimin tescili konusundaki olası başarısızlığından kazanç elde etmeye çalıştığını söylediğini yazdı.

Habere göre Kadis, hellim dosyasının tescili talebinin üzerinden 3,5 yıl geçtiğini ve zamanın, hellimin ve “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin aleyhine işlediğini kaydetti.

(GE/HÖ)

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