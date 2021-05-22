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Kadis hellim dosyası süreci konusunda iyimser

Rum Tarım Bakanı Kostas Kadis’in, hellimin Menşe Korumalı Ürün olarak tescil edilmesi kararının uygulanması öncesinde hellim dosyasında iyileştirmeler yapılabilmesi için müdahil taraflarla görüşme yaptığı ve Ekim ayına kadar sürecin normal seyrinde ilerleyeceği konusunda iyimser olduğu bildirildi.

22 Mayıs 2021 Cumartesi 12:15
Kadis hellim dosyası süreci konusunda iyimser
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Fileleftheros gazetesi, Kadis’in Limasol’daki bir peynir fabrikasının müdürlüğüyle yaptığı görüşmeden sonraki açıklamalarında, hellimin tescilinin ardından gelen süreçle ilgili istişareler yapma fırsatı bulduklarını ve tüm prosedürlerin Ekim ayına kadar hazır olabilmesi için sistematik çalışma yürüttüklerini söylediğini yazdı.

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Habere göre Kadis, üreticilerin hellim dosyasının bazı nitelikleriyle ilgili düşüncelerini ortaya koyduklarını ve yapılacak herhangi bir değişikliğin, Avrupa tüzüklerine uygun olması gerektiğini; bunun için de Avrupa Komisyonu ile uzlaşı içerisinde olmak gerektiğini belirtti.

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Son Güncelleme: 22.05.2021 12:57
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