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Kaçak Bitki İlacı, Sigara Ve Taklit Giysi

Lefkoşa, 15 Mayıs 2020 : Lefkoşa Rum kesimine bağlı “Potamia” (Dereliköy)’de bulunan ve tarım deposu olarak kullanılmakta olan bir binada, kaçak bitki ilacı, sigara ve taklit giysiler tespit edildiği belirtildi.

15 Mayıs 2020 Cuma 14:49
Kaçak Bitki İlacı, Sigara Ve Taklit Giysi
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Lefkoşa, 15 Mayıs 2020 : Lefkoşa Rum kesimine bağlı “Potamia” (Dereliköy)’de bulunan ve tarım deposu olarak kullanılmakta olan bir binada, kaçak bitki ilacı, sigara ve taklit giysiler tespit edildiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, “elindeki bilgilere” dayanarak, 51 yaşındaki bir kişiye ait olan binada mahkeme emriyle yapılan araştırmada, üzerlerinde KKTC’den geldiğine dair etiket bulunan 6 paket bitki ilacı ve yine KKTC’den 50 paket sigara tespit edildiğini savundu.

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Gazete, aynı yerde, içerisinde 593 adet taklit olduğu görülen kıyafet, çanta, ayakkabı, kemer ve diğer ürünlerin bulunduğu 15 poşet de tespit edildiğini ve bunların KKTC’den gelip gelmediğinin araştırıldığını kaydetti.

Bahse konu ürünlere el konduğunu ve değerlendirme için gümrük depolarına gönderildiğini yazan gazete, bahse konu yerde Kıbrıs Türk plakasına sahip olan bir de traktör tespit edildiğini iddia etti.

Traktörün çalıntı olduğunun tespit edilmediğini ve tarlalarını sürmesi için bahse konu kişiye verildiğini kaydeden gazete, 51 yaşındaki şahsın tutuklanmadığını fakat gümrükle uzlaşmaya çağrılacağını ekledi.

(İY/HA)                           

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