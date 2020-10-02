Kaçak Avcılar Koruma Altındaki Yaban Kuşlarını Katlediyor

Lefkoşa, 2 Ekim 20 (.): Kaçak avcıların, Limasol ve Mağusa bölgelerinde çok yoğun olmak üzere koruma altındaki yaban kuşlarını avlayarak çevre suçu işlemeye devam ettikleri bildirildi.

Fileleftheros’un haberine göre, “Kuş Katliamına Karşı Komite (CABS) grupları tarafından son günlerde kaçak avcılar tarafından vurulmuş 100’ün üzerinde arıkuşu, yarım düzine kırlangıç, nadir görülen bir “kraga”, bir ibibik ve bir gece kuşu bulundu.

CABS yetkilisi Bostjan Debersek, öldürülen arı kuşu sayısının açıklanandan çok daha fazla olduğunu çünkü avcıların, düşen kuşları topladığını anlattı.



Debersek 50 civarındaki kaçak avcının her gün ve özellikle hafta sonları Larnaka’daki Meneu-Soros göletine giderek namlularının önünden geçen her kuşa ateş ettiklerini, bunu da saklamadıklarını söyledi.(ŞA/ÖK)