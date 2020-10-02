banner369
banner365
banner368
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1146
ALTIN
474.439
DOLAR
7.7172
STERLİN
9.9878
EURO
9.0389
55 saniye sonucunda ‘negatif’ olduğumu öğrendim...
55 saniye sonucunda ‘negatif’ olduğumu...
Seçim sonrası seçim senaryoları
Seçim sonrası seçim senaryoları
Anayasa değişikliği bahane
Anayasa değişikliği bahane
O paralar uçtu gitti!
O paralar uçtu gitti!
banner376

Kaçak Avcılar Koruma Altındaki Yaban Kuşlarını Katlediyor

Lefkoşa, 2 Ekim 20 (.): Kaçak avcıların, Limasol ve Mağusa bölgelerinde çok yoğun olmak üzere koruma altındaki yaban kuşlarını avlayarak çevre suçu işlemeye devam ettikleri bildirildi.

02 Ekim 2020 Cuma 13:43
Kaçak Avcılar Koruma Altındaki Yaban Kuşlarını Katlediyor
banner337
banner351

Lefkoşa, 2 Ekim 20 (.): Kaçak avcıların, Limasol ve Mağusa bölgelerinde çok yoğun olmak üzere koruma altındaki yaban kuşlarını avlayarak çevre suçu işlemeye devam ettikleri bildirildi.
Fileleftheros’un haberine göre, “Kuş Katliamına Karşı Komite (CABS) grupları tarafından son günlerde kaçak avcılar tarafından vurulmuş 100’ün üzerinde arıkuşu, yarım düzine kırlangıç, nadir görülen bir “kraga”, bir ibibik ve bir gece kuşu bulundu. 
CABS yetkilisi Bostjan Debersek, öldürülen arı kuşu sayısının açıklanandan çok daha fazla olduğunu çünkü avcıların, düşen kuşları topladığını anlattı. 

banner341
Debersek 50 civarındaki kaçak avcının her gün ve özellikle hafta sonları Larnaka’daki Meneu-Soros göletine giderek namlularının önünden geçen her kuşa ateş ettiklerini, bunu da saklamadıklarını söyledi. 
(ŞA/ÖK) 
 

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Baf’taki Kıbrıs Türk Mallarının Durumuyla İlgili Şikayetler
Baf’taki Kıbrıs Türk Mallarının Durumuyla İlgili Şikayetler
Genç anneye, 4 yaşındaki oğlunun önünde polis şiddeti
Genç anneye, 4 yaşındaki oğlunun önünde polis şiddeti
1 Ekim Kutlamaları Pandemi Gölgesinde Gerçekleşti
1 Ekim Kutlamaları Pandemi Gölgesinde Gerçekleşti
AB Zirvesi “siyasi Korku Filmi”
AB Zirvesi “siyasi Korku Filmi”
Güney Kıbrıs’taki Ağustos Ayı İşsizlik Oranı
Güney Kıbrıs’taki Ağustos Ayı İşsizlik Oranı
Koronavirüs okullarda ve futbol camiasında yayılmaya devam ediyor
Koronavirüs okullarda ve futbol camiasında yayılmaya devam ediyor
İsrail Ve Lübnan Arasında Meb’in Belirlenmesinin Güney Kıbrıs’a Etkisi
İsrail Ve Lübnan Arasında Meb’in Belirlenmesinin Güney Kıbrıs’a Etkisi
Güney Kıbrıs’ta Kaçak Tütün Ürünlerine İlişkin Rakamlar Açıklandı
Güney Kıbrıs’ta Kaçak Tütün Ürünlerine İlişkin Rakamlar Açıklandı
Güney Kıbrıs İle Bea Arasında İşbirliği İçin Yol Haritası
Güney Kıbrıs İle Bea Arasında İşbirliği İçin Yol Haritası
İngiliz Milletvekilleri Kıbrıs’ın Yeniden Birleşmesi Konusunda Destek Talep Etti
İngiliz Milletvekilleri Kıbrıs’ın Yeniden Birleşmesi Konusunda Destek Talep Etti

banner350

banner361

banner357

banner363

banner375

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim