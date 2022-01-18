banner386
banner399
banner407
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Şiddetli rüzgar için sarı alarm
Şiddetli rüzgar için sarı alarm
Koronavirüse üç can daha!
Son Dakika
Koronavirüse üç can daha!
BM'den Kıbrıs'ta taraflara çağrı
BM'den liderlere çağrı
Gazete manşetleri 18 Ocak 2022 Salı
Gazete manşetleri
Söz çok kaynak yok!
Söz çok kaynak yok!
banner405
Flaş Haber
Koronavirüse üç can daha!
Kapat

Kaçak mülteci sorunu ve Yeşil Hat’ın kontrolü AB gündemine gelecek

Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris, kaçak mülteci sorunuyla mücadelede Yeşil Hat’tın kontrol edilmesinde yaşadıkları zorluklara değinerek, konuyu önümüzdeki perşembe günü Litvanya’da yapılacak İçişleri bakanları toplantısında gündeme getireceğini ifade etti.

18 Ocak 2022 Salı 12:15
Kaçak mülteci sorunu ve Yeşil Hat’ın kontrolü AB gündemine gelecek

Haravgi ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’taki mülteciler konusunun dün yapılan Rum Meclisi İnsan Hakları Komitesi’nde ele alındığını yazdı. Gazeteye göre, Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris toplantıda yaptığı konuşmada, KKTC’den Güney Kıbrıs’a kaçak göç iddialarını gündeme getirdi.
Yeşil Hat’tın denetlenmesi konusunda zorluklar yaşadıklarını belirten Nuris, Perşembe günü Litvanya’da yapılacak İçişleri Bakanları toplantısı çerçevesinde Litvanya-Beyaz Rusya sınırını ziyaret edeceklerini ve Litvanya’nın AB desteğiyle Beyaz Rusya’dan mülteci akınını önlemek adına sınırda aldığı önlemleri yerinde göreceklerini ifade etti.

banner341
Nuris, bu ziyaret esnasında Yeşil Hat’tın denetlenmesi konusunu gündeme getireceğini vurguladı.

 

banner360
Son Güncelleme: 18.01.2022 12:52
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şiddetli rüzgar için sarı alarm
Şiddetli rüzgar için sarı alarm
Güney Kıbrıs’ta kripto para piyasası kuruluyor
Güney Kıbrıs’ta kripto para piyasası kuruluyor
Anastasiadis ve Kasulidis, ABD'nin Eastmed açıklamalarını değerlendirdi
Anastasiadis ve Kasulidis, ABD'nin Eastmed açıklamalarını değerlendirdi
Vasiliko bölgesinin güvenliği için toplantı yapıldı
Vasiliko bölgesinin güvenliği için toplantı yapıldı
Güney Kıbrıs’ta “Test to stay” uygulaması tepkilere rağmen kalıcı hale geldi
Güney Kıbrıs’ta “Test to stay” uygulaması tepkilere rağmen kalıcı hale geldi
Kasulidis BM raporunu değerlendirdi
Kasulidis BM raporunu değerlendirdi
Güney Kıbrıs’ta 3 kişi Covid-19'dan ölürken, 3 bin 143 yeni vaka belirlendi
Güney Kıbrıs’ta 3 kişi Covid-19'dan ölürken, 3 bin 143 yeni vaka belirlendi
Eastmed’den ABD’den önce vazgeçildi
Eastmed’den ABD’den önce vazgeçildi
Tonga’daki volkan patlamasının itici dalgası Kıbrıs’a ulaştı
Tonga’daki volkan patlamasının itici dalgası Kıbrıs’a ulaştı
Güney Kıbrıs’taki okullarda “Test to stay” karmaşası
Güney Kıbrıs’taki okullarda “Test to stay” karmaşası

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim