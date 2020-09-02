Judıth Garber “karar Türkiye’nin Aleyhine Değil”

ABD SİLAH AMBARGOSUNU GEÇİCİ SÜRELİĞİNE KALDIRMA KARARI ALDI ANCAK RUS SAVAŞ GEMİLERİNE KOLAYLIK SAĞLAMAKTAN VAZGEÇMESİ TALEBİ DEVAM EDİYOR

Lefkoşa, 2 Eylül 20 (.): ABD’nin Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Judith Garber ABD’nin Güney Kıbrıs’a uyguladığı silah ambargosunu geçici süreliğine kısmî olarak kaldırma kararının Türkiye veya herhangi başka biri aleyhine olmadığını söyledi.

Rum radyosu Garber’in silah ambargosunun 1 Ekim 2020-30 Eylül 2021 döneminde geçerli olmak üzere kısmen kaldırılması kararıyla ilgili basın toplantısı düzenlediğini duyurdu.

Kararın “öldürücü olmayan silahları” (non-lethal weapons) kapsadığına işaret eden Garber bu silahların terörle mücadele, insan ticareti, v.b ile mücadeleye katkı koyabileceğini söyledi.



Judith Garber Türkiye’nin karara gösterdiği tepki sorulduğunda “Türkiye Amerika Birleşik Devletleri’nin ve NATO’nun çok kıymetli müttefiki olmaya devam ediyor” dedi.Bu kararın alınmasını sağlayan ilgili yasaya atıf yaparken, ABD’nin Rum yönetiminden Rus savaş gemilerine kolaylık sağlamaktan vazgeçmesi talebinin devam ettiğine dikkat çeken Garber “ancak Washington bu konunun şu anda ABD’den Kıbrıs’a öldürücü olmayan silah sistemleri ihracındaki kısıtlamaları geçici kaldırma kararı almasına engel görmedi” ifadesini kullandı.(ŞA/ŞEB)