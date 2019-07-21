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Judith Garber: “Türkiye’nin faaliyetleri bizi endişelendiriyor”

ABD’nin Güney Kıbrıs Büyükelçisi Judith Garber, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesindeki (MEB) eylemlerinin kendilerini derinden endişelendirdiğini belirtirken Kıbrıs sorununa iki toplumlu iki kesimli federasyon temelinde bir çözüm bulunmasını desteklediklerini ifade etti.

Judith Garber: “Türkiye’nin faaliyetleri bizi endişelendiriyor”

ABD’nin Güney Kıbrıs Büyükelçisi Judith Garber, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesindeki (MEB) eylemlerinin kendilerini derinden endişelendirdiğini belirtirken Kıbrıs sorununa iki toplumlu iki kesimli federasyon temelinde bir çözüm bulunmasını desteklediklerini ifade etti.

21 Temmuz 2019 Pazar 08:15
Judith Garber: “Türkiye’nin faaliyetleri bizi endişelendiriyor”

ABD’nin Güney Kıbrıs Büyükelçisi Judith Garber, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesindeki (MEB) eylemlerinin kendilerini derinden endişelendirdiğini belirtirken Kıbrıs sorununa iki toplumlu iki kesimli federasyon temelinde bir çözüm bulunmasını desteklediklerini ifade etti.

Alithia gazetesi, ABD’nin Güney Kıbrıs Büyükelçisi Judith Garber’la Kıbrıs sorunu ve Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri konusunda gazeteye verdiği röportaja geniş yer verdi.

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ABD Büyükelçisi Garber röportajında özetle, sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kendi MEB’indeki doğal kaynakları kullanma şeklindeki egemenlik hakkını tanıdıklarını” belirtirken Türkiye’ye, sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti MEB’indeki faaliyetlerini durdurma” çağrısında bulundu.

Kıbrıs’ın doğal zenginliklerinin bütünlüklü bir çözümle iki toplum arasında eşit paylaştırılması gerektiğine inandıklarını ifade eden Garber, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’indeki faaliyetlerinden derin endişe duyduklarını vurguladı.

Garber, Rusya’nın Doğu Akdeniz’deki bazı faaliyetlerinden duydukları endişeleri de dile getirerek, ABD’de gündemde olan ve Güney Kıbrıs limanlarının Rus gemilerine kapatılmasını da içeren Menendez yasa tasarısının bu eylemlere göğüs gerebilme amacını taşıdığını ifade etti.

  

Son Güncelleme: 21.07.2019 11:32
Anahtar Kelimeler:
Judith Garber Türkiye
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