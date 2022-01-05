banner386
banner399
banner407
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Tıp-iş’in poliklinik yapmama eylemi genişleyerek devam ediyor
Tıp-iş'in eylemi genişliyor
Sucuoğlu, Ankara’ya gidecek
Sucuoğlu, Ankara’ya gidecek
Akdeniz’deki deprem Kıbrıs’ta da hissedildi
Akdeniz'de deprem
Panik yok!
Panik yok!
banner404

Jeoradar ve dronelarla kayıplar için araştırma yapılacak

ABD’nin Wisconsin Üniversitesi’nden uzmanların, Kayıp Şahıslar Komitesi çalışmaları için adada bulunduğu bildirildi.

05 Ocak 2022 Çarşamba 12:45
Jeoradar ve dronelarla kayıplar için araştırma yapılacak

Kayıp Şahıslar Komitesi, 2021 yılında 21’i Kıbrıslı Rum, 8’i Kıbrıslı Türk toplam 29 kayıp şahıs ile savaşta ölen 8 kişinin kimlik tespitinin yapıldığını; 79 kazı çalışması yürütüldüğünü ve bu kazılarda 18 kişinin kalıntılarına ulaşıldığını açıkladı.

Alithia gazetesi, ABD’deki Wisconsin Üniversitesi’nden uzmanların adada olduğunu ve komitenin çalışmalarına, jeoradar ve drone’ların üzerine yerleştirilmiş özel kameralar kullanarak yardımcı olduklarını yazdı.

Gazete, Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslı Rum Üyesi Leonidas Pandelidis’in, uzman ekibin 4 kişiden oluştuğunu; ikisinin adada bulunup, diğer ikisinin de ABD Büyükelçiliği ile iş birliği içerisinde uzaktan çalıştığını söylediğini kaydetti.

Habere göre Pandelidis, ekipteki iki kişinin adaya 28 Aralık’ta geldiklerini ve 9 gün boyunca araştırma yapacaklarını; bir gününü de Kayıp Şahıslar Komitesi’ndeki personelin eğitimine ayırdıklarını belirtti.

Pandelidis, ekibe Güney Kıbrıs ile KKTC’de 6 nokta gösterdiklerini ve ekibin, genel bilgiye sahip oldukları bu noktalarda jeoradar kullanarak, farklı metotlar ve drone’lar üzerindeki özel kameralarla araştırmalar yapacağını söyledi.

Bu yöntemle, toprağın altında ne olduğu bilinmeyen bozulmaların olabileceği yerlerin fotoğrafının çekileceğini ve bozulmaların tespit edilmesi halinde, bu bölgede kazılar yapılacağını belirten Pandelidis, 2022 yılında araştırmalardan daha iyi sonuçlar elde edeceklerine inandığını dile getirdi.

banner341
Habere göre Pandelidis, kazılacak 300 nokta bulunduğunu ve 150-160 dosyaya ilişkin bulguların değerlendirilmekte olduğunu kaydetti.

Pandelidis, bu dosyaların tümünün kayıplarla ilişkili olduğu anlamına gelmediğine ve bazılarının arkeolojik bulgu olabileceğine işaret ederek, bazılarına da kimlik tespit çalışması yapılmasının zor olabileceğinden bahsetti.

Kayıp Şahıslar Komitesi’nin iki toplumlu 7 ekibinin, tüm Covid-19 tedbirlerini göz önünde bulundurarak Kıbrıs genelinde çalıştığını ifade eden Pandelidis, ekiplerin “Voni” (Gökhan), “Ayia” (Dilekkaya), “Spathariko” (Ötüken), “Templos” (Zeytinlik), “Omorfita” (Küçükkaymaklı) ve “Lefkoniko” (Geçitkale) bölgelerinde çalışmakta olduklarını söyledi.

Pandelidis, Geçitkale’de iki ekibin çalıştığını ve burada, 3 kaybın kalıntılarına ulaşıldığını açıkladı.

Komiteye bilgi akışının memnun edici düzeyde olduğunu belirten Pandelidis, BM Barış Gücü arşivlerindeki araştırmalarda da sona gelindiğini; ancak bu arşivlerin çok önemli bilgiler barındırmadığını ve araştırmalara çok büyük katkısı olmadığını söyledi.

Gazete, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin 31 Aralık 2021’e kadar 1183 kayba ulaşıldığını ve 1023’üne kimlik tespiti yapıldığını; 1510 Rum kayıptan 732’sinin bulunduğunu ve 778’inin hâlâ bulunamadığını, 492 Kıbrıslı Türk kayıptan da 291’inin bulunduğunu ve 201’inin hâlâ kayıp olduğunu yazdı.

banner360
Son Güncelleme: 05.01.2022 13:55
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney Kıbrıs’ta yaklaşık 12 bin Hintli yaşıyor
Güney Kıbrıs’ta yaklaşık 12 bin Hintli yaşıyor
Ada genelindeki Akdeniz foku sayısı 19’a yükseldi
Ada genelindeki Akdeniz foku sayısı 19’a yükseldi
Rumlar KKTC bankalarını para aklama mı yoksa yüksek faiz için mi istiyor?
Rumlar KKTC bankalarını para aklama mı yoksa yüksek faiz için mi istiyor?
Anastasiadis, Fransa AB Dönem Başkanlığı hakkında konuştu
Anastasiadis, Fransa AB Dönem Başkanlığı hakkında konuştu
Güney Kıbrıs, Guterres’in raporlarından hoşnut değil
Güney Kıbrıs, Guterres’in raporlarından hoşnut değil
AP’de boş kalan sandalyeyi dolduracak DİSİ’li aranıyor
AP’de boş kalan sandalyeyi dolduracak DİSİ’li aranıyor
Güney Kıbrıs'ta bugün 5 kişi Covid-19'dan ölürken, 5 bin 457 vaka belirlendi
Güney Kıbrıs'ta bugün 5 kişi Covid-19'dan ölürken, 5 bin 457 vaka belirlendi
Akterzi Trap yarışmasında birinci oldu
Akterzi Trap yarışmasında birinci oldu
Güney Kıbrıs’ta 2021 yılında, 2 binden fazla düzensiz göçmen sınırdışı edildi
Güney Kıbrıs’ta 2021 yılında, 2 binden fazla düzensiz göçmen sınırdışı edildi
Güney Kıbrıs’ta barajların doluluk oranı yüzde 52,1
Güney Kıbrıs’ta barajların doluluk oranı yüzde 52,1

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim