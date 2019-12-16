banner313
banner329
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
111067
ALTIN
277.871
DOLAR
5.8470
STERLİN
7.8158
EURO
6.5160
Şahin 7 ay hapis yatacak
7 AY HAPİS YATACAK
3 buçuk yıl hapis yatacak
3 BUÇUK YIL HAPİS YATACAK
Bugün toprağa veriliyor
BUGÜN TOPRAĞA VERİLİYOR
Avda kaybolan Tekman hala aranıyor
TEKMAN HALA ARANIYOR
Flaş Haber
Sevenleri şokta
Kapat

İtalyan savaş gemisinden hem Rum kesimi, hem de Türkiye’yle tatbikat

Rum basınında yer alan bir haberde, geçen hafta Larnaka limanına demirleyen “ITS MARTINENGO” isimli İtalyan firkateyniyle ilgili garip bir olay yaşandığı ifade edildi.

İtalyan savaş gemisinden hem Rum kesimi, hem de Türkiye’yle tatbikat

Rum basınında yer alan bir haberde, geçen hafta Larnaka limanına demirleyen “ITS MARTINENGO” isimli İtalyan firkateyniyle ilgili garip bir olay yaşandığı ifade edildi.

16 Aralık 2019 Pazartesi 09:23
İtalyan savaş gemisinden hem Rum kesimi, hem de Türkiye’yle tatbikat

Alithia gazetesi “Larnaka’dan Türk Donanmasıyla Tatbikata” başlıklı haberinde, İtalyan gazetesi La Republicca’nın “İtalya’nın ulusal çıkarlarını korumak için Kıbrıs’a askeri bir gemi gönderdiğini ve bunun önümüzdeki günlerde dost ülkelerin deniz kuvvetleriyle tatbikatlarda yer alacağını belirttiğini” aktardı.
Haberde, “Ankara’ya yönelik mesajın net olduğu ve bunun, ‘bayrağımızı göstermemiz gerekiyorsa, biz hazırız’ şeklinde olduğu” öne sürüldü.

banner317
Gazete, Türkiye Savunma Bakanlığı’nın, video ve fotoğraflar yayınlayarak, güvenliğin güçlendirilmesi çerçevesinde Türkiye Deniz Kuvvetleri’nin “ITS MARTINENGO” firkateyninin de katılımıyla İtalya’yla ortak bir tatbikat gerçekleştirdiği yönünde açıklama yaptığına işaret etti.
             
 

Son Güncelleme: 16.12.2019 12:34
Anahtar Kelimeler:
İtalyan Savaş Gemisi Kıbrıs Tatbikat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anastasiadis: “Devlete saygı talep ederken, üçüncü bir ülkenin kuklası olamam”
Anastasiadis: “Devlete saygı talep ederken, üçüncü bir ülkenin kuklası olamam”
Rum yönetiminden Geçitkale Havaalanı’nın İHA ve SİHA’ların kullanımına verilmesine tepki
Rum yönetiminden Geçitkale Havaalanı’nın İHA ve SİHA’ların kullanımına verilmesine tepki
Hellim dosyası Yeni Avrupa Komisyonu’na kaldı
Hellim dosyası Yeni Avrupa Komisyonu’na kaldı
Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Mısır arasında Atina’da üçlü görüşme
Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Mısır arasında Atina’da üçlü görüşme
Güney Kıbrıs’ta yoğun yağış nedeniyle sürücüler araçlarında mahsur kaldı
Güney Kıbrıs’ta yoğun yağış nedeniyle sürücüler araçlarında mahsur kaldı
En çok yağmur Zaferburnu ile Akdoğan’da
En çok yağmur Zaferburnu ile Akdoğan’da
2020’de 9 sondaj yapılması planlanıyor
2020’de 9 sondaj yapılması planlanıyor
Rum sözcü: “Türkiye’yle sıcak çatışma ihtimali yok”
Rum sözcü: “Türkiye’yle sıcak çatışma ihtimali yok”
AKEL’den hükümete LNG eleştirisi
AKEL’den hükümete LNG eleştirisi
“Casus Van”a karartma
“Casus Van”a karartma

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim