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İtalyan Savaş Gemisi Larnaka Limanı’na Demirledi

İtalyan Deniz Kuvvetleri’ne ait “Virginio Fasan” adlı savaş gemisinin, 8-10 Şubat tarihleri arasında Larnaka Limanı’na demirlediği bildirildi.

İtalyan Savaş Gemisi Larnaka Limanı’na Demirledi

İtalyan Deniz Kuvvetleri’ne ait “Virginio Fasan” adlı savaş gemisinin, 8-10 Şubat tarihleri arasında Larnaka Limanı’na demirlediği bildirildi.

11 Şubat 2020 Salı 11:23
İtalyan Savaş Gemisi Larnaka Limanı’na Demirledi

İtalyan Deniz Kuvvetleri’ne ait “Virginio Fasan” adlı savaş gemisinin, 8-10 Şubat tarihleri arasında Larnaka Limanı’na demirlediği bildirildi.

Rum haber kaynakları, savaş gemisinin Doğu Akdeniz’de, uluslararası hukuka uygun şekilde ve İtalya’nın ulusal menfaatlerini korumak maksadıyla devriye attığını duyurdu.

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Güney Kıbrıs’taki İtalya Büyükelçiliği, savaş gemisinin bu çerçevede Rum yönetiminin Deniz Kuvvetleri ile birlikte askeri tatbikat da gerçekleştirdiğini açıkladı. Açıklamada, tatbikatla ilgili herhangi bir detaya yer verilmedi.

İtalya Büyükelçiliği, “Virginio Fasan” savaş gemisinin Güney Kıbrıs’taki varlığının, İtalya Deniz Kuvvetleri’nin bölge ülkeleriyle uluslararası iş birliği ve diyalogu çerçevesinde icra ettiği deniz diplomasisi eylemlerinin bir parçası olduğunu da açıkladı.

Açıklamada, “Virginio Fasan” savaş gemisinin, son aylarda Rum limanlarına bir dizi ziyaret gerçekleştiren İtalya gemilerinden sonuncusu olduğu ifade edildi.

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Son Güncelleme: 11.02.2020 16:38
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