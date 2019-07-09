İsviçre Dışişleri Bakanı Güney Kıbrıs’ta

İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, çalışma ziyareti için Güney Kıbrıs’a gitti.

Haravgi gazetesi, İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis’in, çalışma ziyareti için dün öğleden sonra Güney Kıbrıs’a gittiğini ve bugün Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis tarafından kabul edileceğini yazdı.

Habere göre iki bakan arasında, bu sabah gerçekleştirilecek ve daha sonra heyetler arasında da sürecek görüşmede, iki ülke ilişkileri değerlendirilerek daha ileriye götürülmesi yöntemleri ele alınacak.

Rum Dışişleri Bakanı Hristodulidis ve İsviçre Dışişleri Bakanı Cassis, AB ile ilgili olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleleri de görüşme imkanı bulacak.

Gazete, Hristodulidis’in, İsviçreli mevkidaşına Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler ve Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri hakkında bilgi vermesinin de beklendiğini yazdı.