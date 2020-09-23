İstikşafi Görüşmelere Başlama Uzlaşısı Manşetlerde…

ZİRVE TOPLANTISI ÜYE ÜLKELER ARASINDAKİ İKLİMİN ÇOK DA İYİ OLMADIĞI BİR DÖNEMDE ERTELENDİ

RUM YÖNETİMİNİN AB DIŞ KONULAR KONSEYİ’NDEKİ ISRARI BİRÇOK ORTAĞINI MEMNUN ETMEDİ

Lefkoşa, 23 Eylül 20 (.): Türkiye ile Yunanistan’ın istikşafi görüşmelere başlama kararları ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, yakın korumasının (koronavirüs) pozitif çıkması yüzünden karantinaya girdiğinden, 24-25 Eylül’de planlanan Türkiye gündemli Avrupa Konseyi’nin (zirvesi) toplantısının 1-2 Ekim’e ertelenmesi Rum gazetelerin manşetlerine taşındı.

Politis “Atina-Ankara İstikşafi Temaslarda Anlaştı… Diyalog Başlıyor ve Kıbrıs, Yaptırımları ile…” başlığıyla manşetten “Zirve Toplantısı Ertelendi, Kıbrıs Yaptırımlarda Israr Ediyor” başlığıyla da iç sayfasından aktardığı haberinde ertelemenin, pazartesi günkü Dış Konular Konseyi sonuçlarından sonra, üye ülkeler arasındaki iklimin çok da iyi olmadığı bir zamana denk geldiğine dikkat çekti.

Habere göre Rum yönetimi Berlin’deki Gymnich toplantısında alınan; Türkiye’nin, sözde “Kıbrıs MEB’i” içerisindeki tavrını zirve toplantısına kadar değiştirmemesi halinde Türkiye’ye yönelik yaptırımlar listesinin özel ve tüzel kişiler eklenerek genişletilmesi kararının uygulanmasında ısrar ediyor. Aynı toplantıda Lukaşenko Beyaz Rusya’sı (Belarus) için de benzer bir sonuç çıkmıştı.

Rum yönetiminin, AB’deki çoğu ortağının karşıt görüşte olmasına rağmen Gymnich kararının uygulanmasında ısrar etmesinin Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastaiadis’i Zirve toplantısında zor duruma düşürebileceği kaydedilen haberde Zirve’de, Beyaz Rusya meselesinde yaptırımların derhal benimsemesi için (Anastaiadis’e) baskı yapılmasının beklendiği hatırlatıldı.

YUNANİSTAN ARTIK TÜRKİYE İLE DİYALOGLA DAHA ÇOK İLGİLENİYOR

Gazete Atina’nın, Başbakan Miçotakis aracılığıyla Rum yönetiminin taleplerine destek olacağını açıklamış olmasına karşın “artık Türk-Yunan diyaloğu ile daha çok ilgilendiğine” vurgu yaptı, özetle şunları kaydetti:

“Lefkoşa’nın Dış Konular Konseyi’nde, Beyaz Rusya’ya yaptırımları Türkiye’ye yaptırımlara bağlamaktaki ısrarı, bu aşamada Türkiye yerine Beyaz Rusya’ya yaptırım uygulanması gerektiği görüşünde olan AB üyesi çoğu devleti memnun etmedi.

RUM YÖNETİMİNE TAMAMEN FARKLI İKİ MESELE ARASINDA BAĞLANTI KURMAYA ÇALIŞIYOR SUÇLAMASI

Beyaz Rusya’ya yaptırımlar konusunda ortak bir karar alınamamasından bir dereceye kadar hayal kırıklığı belirtenler arasında Litvanya, Finlandiya ve Almanya var. Özellikle Finlandiya ve Litvanya Kıbrıs’ı, birbirinden tamamen farklı olan iki mesele arasında bağlantı kurmaya çalışmakla suçladı.

Bir kısım yabancı medya bu tavrı nedeniyle Kıbrıs Cumhuriyeti’ni pervasızlık ve kendi ulusal gündemini ileri götürmekle eleştirdi. Atina’nın Ankara ile diyaloğa girdiği bir konjonktürde Lefkoşa’nın Türkiye’ye yönelik yaptırımlar listesinin yeni isimler eklenerek genişletilmesinde ısrar etmesi, özellikle de listeye kilit noktadaki kişi ve şirket ismi eklenmesinin beklenmediği dikkate alındığında, çoğu kişi tarafından yadırganabilir.”



Fileleftheros “Istıraba Uzatma… Yunanistan ve Türkiye Diyaloğun Başlayacağını Açıkladı, Ankara Bir Navtex Daha Yayımladı… Yarınki Zirve Toplantısı Ertelendi” başlıklı manşet haberinde Konsey Başkanı Charles Michel’in karantinaya girdiği mesajı ile Rum yönetiminin Avrupa Zirvesi’ni “ıstıraplı” bekleme süresinin uzadığına dikkat çekti.TÜRKİYE’DEN LİMNİ’DE LOZAN İHLAL EDİLDİ NAVTEX’İTürkiye ve Yunanistan’ın istikşafi görüşmelere başlama konusunda uzlaştıklarını ancak tarih belirlenmediğini belirten gazete bunun, “Türkiye’nin Zirveden çıkacak sonucu önceden bilmek istemesinden kaynaklandığını” savundu, şu ifadeleri kullandı:“Türkiye şimdilik Navtex teranaesine devam ediyor. Yunanistan’la diyalog açıklamasıyla neredeyse eşzamanlı olarak, Limni’nin askersizleştirilmesini talep ettiği bir Navex daha yayımladı: Limni adasının 1923 Lozan Antlaşması’nda belirtildiği şekliyle askersizleştirme statüsü ihlal edilmiştir.”Alithia “Hızlı Gelişmeler… Yunanistan-Türkiye Yeni Türk Navtex’inin Gölgesinde Diyaloğa Başlıyor… Erdoğan-Macron Telefon Görüşmesi… Zirve Toplantısı 1-2 Ekim’e Ertelendi” başlıklı manşet haberinde Yunan Başbakanı Miçotakis’in Dış Konular Konseyi toplantısının tamamlanmasının ardından dün gece (Salı) Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile uzun bir telefonda uzun bir koordinasyon görüşmesi yaptığını bildirdi.MİÇOTAKİS ANASTASİADİS’LE UZUN BİR TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPTIGazeteye göre Miçotakis-Anastasiadis telefon görüşmesiyle ilgili açıklamasında Yunan Başbakan’ın, Yunanistan’ın tam desteğini ve Rum yönetiminin Avrupa Dış Konular Konseyi’ndeki tavrını anlayışla karşıladığını ilettiğini iletti.Rum Sözcü Kiriakos Kusios, AB Dış Konular Konseyi’nde cereyan edenlerin ele alındığı uzun telefon görüşmesinde Rum yönetiminin tezlerini detaylı şekilde aktaran Anastasiadis’in “ilke olarak, Dış Konular Konseyi’ndeki pozisyonumuzda ısrar ediyoruz” dediğini aktardı.Kusios’a göre Anastasiadis Rum yönetiminin, sözde “MEB’inde Türkiye’nin saldırısına ve Maraş’ı açma tehditlerine maruz kaldığını, Avrupa’nın yaptırımları tercihli uygulayarak çifte standart güdemeyeceğini” iddia etti. Kusios Rum yönetiminin tavrına “mutlak anlayış gösterdiğini ve tam desteğini sürdüreceğini söyleyen Miçotakis’in Türkiye ile istikşafi görüşmeler hakkında bilgi verdiğini, iki liderin temasta kalma konusunda anlaştığını ekledi.Haravgi de manşet haberini “Türkiye – Yunanistan Diyalogda Anlaştı… Zirve Toplantısı 1-2 Ekime Ertelendi… İstikşafi Görüşmeler İstanbul’da Başlıyor… Erdoğan… Kıbrıslı Türklerin de Katılımıyla Bölgesel Konferans” başlık ve spotlarıyla aktardı.(ŞA/ŞEB)