İsrailliler Cinayet Araştırması İçin Geldi

Lefkoşa, 24 Mayıs 19 : Güney Kıbrıs’ta RMMO subayı tarafından işlenen cinayetlerle ilgili ceset arama çalışmalarının bugün Ksiliatu’daki Memi göletinde devam edeceği ve araştırmaya İsrail’den gelen uzmanların da katılacağı belirtildi.

Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs’a, özel teçhizatlarıyla birlikte dün gelen 6’sı dalgıç, 1’i teknisyen 7 kişilik İsrailli grubun bugün Memi göletinde robot kameraların kullanılmasıyla araştırmalara katılacağını yazdı.

Gazete, çalışmalar çerçevesinde Mitsero maden ocağında cesedi bulunan Mary Rose’un kızı 6 yaşındaki Sierra Granze’nin cesedine ulaşılmaya çalışılacağını belirtti.

Habere göre, Mitsero’daki Kırmızı göletteki 29 yaşındaki Filipin asıllı Maricar Valte’in içerisinde olduğuna inanılan üçüncü bavulun aranması çalışmaları dün de devam etti ancak herhangi bir sonuca ulaşılamadı.

Öte yandan Fileleftheros gazetesi, İsrail’den gelen grubun, iki gölet ve morfolojileri hakkında bilgilendirildiğini yazdı.

Gazete, İsraillilerin, Kırmızı gölet ile alakalı olarak sudaki toksik düzeyinin yüksek olmasından dolayı suyun daha temiz olduğu Memi göletine yöneltildiğini kaydetti.

(FK/FEZ)

***